Среда, 28 Сентября 2022 19:48

АрмИнфо.Министр экономики РА Ваан Керобян сегодня провел встречу с жителями Армавирской области, которые проводят акцию у здания правительства.

Как отметили участники акции, встреча прошла в напряженной обстановке. Недовольные жители сел области вручили Керобяну медаль <за вранье> <Это первая медаль за вранье, в прошлом году нас тоже обманули>, - сказали они.

В беседе с журналистами министр отметил, что в отношении цены на виноград следует учитывать разные обстоятельства. <Курс доллара вынуждает пересматривать цены на виноград, что сегодня является основным влияющим фактором. Правительство реализовывало различные меры, в том числе, субсидировало проценты по закупочным кредитам>, - сказал он, добавив, что все это не привело к выгодной для виноградарей цене. По словам министра, на правительство возложена функция надлежащего управления государственными средствами. <В последние годы бюджет, выделяемый на сельское хозяйство, увеличился>,

- сказал он. Касаясь медали, врученной ему виноградарями, Керобян заметил, что жители сел не могут показать, что он обманул их. <Я

стараюсь делать то, что обещаю>, - сказал глава минэкономики.