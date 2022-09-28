Среда, 28 Сентября 2022 19:18

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 189, 191 на улице Башинджагяна, 14, 15, 16, 17 в 3-ем квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 60/1, 63, 63/1, 65, 66, 67 на улице Барбюса, жилой дом 1Б на улице Киевяна, жилой дом 6 на улице Севастополян, собственные дома 1-7, 31-62/1 на улице Барбюса, 18-20 на улице Сепуга, 22-51/1 на улице Думани, собственные дома 3-47/3 на переулке Каленци, 1-10 на 38-ой улице Арабкира, жилые дома 21, 21А, 21/3 на пр. Азатутяна, 65 на пр. Комитаса, 1А на улице Мамиконянца, собственные дома 7-15 на 1-ом тупике Баграмяна, собственные дома 1-14 на улице Алиханяна, велосипедная дорожка, ГНКО “Ереванская спортивная школа фигурного катания и хоккея”, жилой дом 33 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Национальная Галерея Армении, абоненты-жильцы на 5-ой и 7-ой улицах Сари Тага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-14:30 частично село Мхчян;

10:30-16:00 частично село Нарек;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк, Камарис;

в Гегаркуникской области:

11։00-16։00 частично община Лчашен, ООО “Айр ев ворди Алавердяннер”, “Вов Сам”, “Сферасервис”, Багдар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 Арегнадем, Камхут и Гташен в Амасийском регионе;

в Лорийской области:

11:00-16:00 села Чочкан, Мец Айрум, Покр Айрум в Лорийской области.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 31, 31А на улице Назарбекяна, абоненты-жильцы квартала “Ной' и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 5, 5/3, 10, 11 и собственные дома 5-11 в кв. “Канакер ГЭС”, собственные дома 5/9-14/5 на улице Гапанцяна, собственные дома 16-36 на 4-ом переулке пр. Баграмяна, жилые дома 2/4, 2/11, 12/5 на улице Агароняна, жилой дом 24/15 на пр. Азатутяна, жилые дома 16, 23, 35 и собственные дома 16-41/5 на улице Г.Мурадяна;

в Армавирской области:

11:00-17:00 Восточный промышленный сектор и улица Саят-Нова в городе Армавир;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично город Аштарак;

в Араратской области:

10:30-13:00 село Воскетап; частично село Айгаван;

10:30-16:00 частично село Айгезард и Кахцрашен;

в Котайкской области:

10։00-12։00 мэрия, ЗАО “Айпост”, компания “Араратбанк”, улицы Чаренца, Кечариса, Орбели Ехбайрнер, Магистроси, гостиница “Россия”, гостиничный комплекс “Дом Писателей” (“Грохнери Тун”), гостиница “Кечарис” и прилегающие объекты, община Каренис, станция компании “Юком”, Церковь христиан евангельской веры, ООО “Артус” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

10։00-16։00 жилые дома 2-36, 41-44, 49, 50 в кв. “Микрошрджан” (Микрорайон), жилые дома 53-65 в кв. “Микрошрджан” и прилегающие объекты, компания “Айбизнесбанк”, частично квартал “Джрарат”, школа N9, детский сад N9 в городе Раздан;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк;

в Гегаркуникской области:

10։00–12։00 населенный пункт Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-14։30 частично квартал “Арцвакар”, все абоненты-жильцы так называемой территории “Жора Тарханян”, частично улица Саядян в городе Гавар; станция компании Телеком Армения” в общине Кармир, все абоненты-жильцы так называемой территории “Мартин Барсегян” в Арцвакаре;

11։00–13։00 населенные пункты Мадина, Лернакерт полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично населенный пункт Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).