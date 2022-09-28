Среда, 28 Сентября 2022 19:17

АрмИнфо. Иран - единственная страна, которая может быть сдерживающим фактором как для Турции, так и для Азербайджана. Об этом 28 сентября в ходе пресс-конференции в Ереване заявил второй президент Армении Роберт Кочарян вопросы касаясь роли Ирана в регионе, и взаимодействия с государствами антитурецкого альянса, том числе и с Грецией.

"Да, у нас имеются проблемы и с Турцией, и с Азербайджаном, и надо понять, у каких еще стран существует такая же проблема, и навести с ними мосты сотрудничества. Это геополитика. У Китая тоже могут быть интересы. Я вижу определенные шаги в этом направлении в последние несколько дней. Я не знаю, это формальные, демонстративные шаги или они будут иметь определенное практическое продолжение. Но эти шаги нужно было предпринять сразу после поражения", - сказал он, добавив, что точнее, это надо было делать с 2018 года, потому что до этого у Армении были достаточно серьезные отношения с Грецией, с Минобороны этой страны.

При этом он считает, что вопрос в намерениях. "Если у тебя совершенно другая цель по части своего государства, то эти вопросы становятся второстепенными. Если ты считаешь, что у тебя будет вечная дружба с Турцией, как только откроется граница, опасностей больше не будет, то просто не ищешь отношений с теми странами, у которых есть проблемы с Турцией", - заявил Кочарян, заметив, что мир далек от идиллии миролюбия.

Он обратил внимание, что мир идет к большей поляризации и на этом фоне руководствоваться тезисами, которые не имеют ничего общего с мировыми трендами, неправильно. "У меня нет объяснения, почему они это делают - выполняют заказ или не понимают, что делают, или делают это сознательно? В таком случае я не понимаю - чьи интересы они обслуживают? Я не хочу идти дальше в этих оценках, но некоторые сомнения, безусловно, возникают", - сказал второй президент РА.

Говоря о взаимодействии с Францией, экс-глава государства заметил, что она всегда была дружественной для Армении. "Конечно, у Франции есть вопросы с Турцией, нужно с ними работать. Но надеяться, что Франция отправит сюда войска, и думать, что, например, в Сюнике могут разместиться войска страны-члена НАТО и у вас не будет никаких проблем с Ираном, то это просто ребячество. Создаст проблемы в другом месте. Для этого нужно рассмотреть все факторы в комплексе и попытаться понять, какое направление является наиболее правильным", - подчеркнул Кочарян.

На вопрос, нужно ли делать конкретный выбор между Россией и коллективным Западом или необходимо работать в разных направлениях, второй президентом, назвал очевидным тот факт, что коридор комплементарности значительно сузился. " Но это не значит, что мы не должны общаться с Западом, да, мы должны продолжать контакты. Давайте посмотрим на сценарии: если Россия выйдет из этой войны ослабленной, то очевидно, что ее влияние на Турцию и Азербайджан значительно уменьшится, а влияние этих двух стран в регионе возрастет. Это не исходит из наших интересов. Тут не очень сложная схема, хотя и сложная ситуация. Не в наших национальных интересах, чтобы Россия вышла из этой войны ослабленной. Лучшим вариантом было бы, если бы этой войны не было, этих рисков не было для Армении. Было бы хорошо, как можно скорее остановить эту войну. Ослабление России для нас крайне опасно. Если же она выйдет сильной, то Алиев не посмеет сказать, кто хочет пусть звонит, что он сейчас и говорит", - отметил Кочарян.

Вместе с тем он констатировал, что он не предлагает сменить одну систему безопасности на другую, а предлагает дополнить существующий, в какой-то мере компенсировать те пробелы, которые продиктованы ситуацией. "К примеру, если сегодня, Россия в какой-то мере стеснена отношениями с Азербайджаном, значит нужно вовлечь страну, которая не стеснена такими отношениями. Тем более дружественной страной, которая активно развивает отношения с РФ сегодня. Это требует некой смелости", - сказал он.

В качестве примера он привел строительства газопровода с Ираном. Кочарян отметил, что было нелегко воплотить в жизнь этот проект, была ревность и со стороны Газпрома в РФ, но они смогли убедить, что это должно стать важнейшим фактором энергетической безопасности Армении и, были вопросы с США - удалось убедить их не чинить препятствия, поскольку диверсификация энергетической безопасности не противоречила их интересам.

"Или к примеру, скажу еще проще, так называемый коридор не создает

проблемы ни для США, ни для Франции, ни для Египта, ни для России...

Это самая большая проблема для нас и Ирана. Если одно государство

считает что-то проблемой, оно готово вложить больше ресурсов для

нейтрализации этой проблемы. Мы ни в коем случае не должны

противопоставлять этот факт интересам России, а должны попросту восполнить. Если французы хотя отправить наблюдательскую миссию, готовы помочь. Но, приводить войска НАТО в Армению, имея здесь

российскую базу, и одновременно строить отношения с Ираном не получится, создаст дополнительную напряженность",- сказал второй президент, напомнив также об активных отношениях с США, во время своего президентства.

"Или или не будет. Но нужно вести дискуссии, работать", - резюмировал он.