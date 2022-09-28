Среда, 28 Сентября 2022 19:16

АрмИнфо. Страну из кризиса выводит действующее правительство, а не Католикос, и бывшие президенты Армении. Об этом 28 сентября в ходе пресс-конференции в Ереване заявил второй президент Армении Роберт Кочарян, в контексте прошедшей ранее встречи Католикоса всех армян и бывших президентов Армении и Арцаха.

На уточнение, в случае возникновения приемлемых для него решений, готов ли он сесть за один стол переговоров с действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном для выхода из кризиса, Кочарян констатировал, что у людей сложился стереотип, что люди обязательно должны сесть за один стол переговоров и вести обсуждения о каком-то вопросе, добавив, что он не для подобных картинок.

"Но, для выхода из ситуации нужно участвовать в обсуждениях. И участие в формате инициированном Католикосом всех армян ( с бывшими президентами РА и Арцаха - ред.) для того, чтобы найти какое-то решение. Предложение Левона Тер-Петросяна (первого президента РА - ред.) для меня абсолютно неприемлемо, но мы не сказали, что больше не придем на подобного рода встречи. Мы оставили дверь открытым для обсуждений ", - сказал Кочарян.

При этом он обратил внимание, что в армянском обществе возникли большие надежды с деятельностью этого формата, что президенты и Католикос найдут какое-то решение.

"Однако, решения, предложения должно искать и предлагать, и вести по этому пути власть. Адресатом этих ожиданий не должен быть этот формат, особенно если он предложен не правительством, а общественностью. Страну из кризиса выводит действующее правительство, а не Католикос, бывшие президенты, у которых сегодня нет рычагов, а власть. И если связываете надежды с нами, этим форматом, то производного этих надежд должно быть: этот формат меняет действующую власть, и новая власть уже даст решения вопросов. Если мыслим в этой логике, то нужно трезво оценивать ситуацию", - сказал он, выразив предположение, что формат может сыграть позитивную роль с точки зрения оказания некого давления на действующую власть.

Он также напомнил, что в условиях отсутствия государственности ее функцию столетиями выполняла церковь. "Cсегодня мы предлагаем церкви предпринять превентивные меры. Это никакого отношения к политике не имеет, не будет считаться вовлечением церкви в политику, а станет шагом по спасению Родины", - добавил Кочарян.

На утчонение, готов ли он отказаться от власти, если появится новый кандидат, вокруг которого консолидируется общество, второй президент РА подчеркнул, что власть не самоцель, и он готов оказать содействие той силе, которая может консолидировать вокруг себя народ.

"Власть не самоцель, и мне станет легче дышать, если появится кто-то, кто сможет вызвать серьезные ожидания в нашем обществе, обеспечить широкую общественную мобилизацию, если сможет собрать больше людей, чем это делаем мы. Кто-то сомневается, что если мой уход приведет к широкой общественной консолидации, то я так и сделаю? Мы должны принять, что есть необходимость в личности, которая может обеспечить общественную консолидацию. Мы не имеем права мешать этому, наоборот, должны помогать. На мне лежит огромная ответственность", - отметил Кочарян.

На вопрос, что даст Армении смена переговорщика и возможно ли избежать капитуляции, Кочарян констатировал, для всех очевидно, что действующая власть идет на капитуляцию. "Значит нужно менять эту власть. 100% гарантий никто не может дать, но означает ли, что нужно молча идти на капитуляцию", - задался вопросом второй президент Армении, напомнив, что в июле 1992 года не было надежды сохранить Арцах, но борьба помогла поменять ситуацию. По его словам, лишь борьба поможет привести к успеху.