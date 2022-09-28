Среда, 28 Сентября 2022 19:09

АрмИнфо. 28 сентября Защитник прав человека Армении Кристине Григорян провела встречи с координатором Совета Европы по правам детей Региной Йенсдоттир и секретарем руководящего комитета СЕ по борьбе с дискриминацией, многообразию и инклюзивности Вольфрамом Бехтелем. Об этом сообщил офис Омбудсмена.

В ходе встречи с Региной Йенсдоттир Кристинне Григорян рассказала о мандате Защитника прав человека и основных направлениях работы в

сфере защиты прав детей, подробно представила инициативу по созданию при офисе Омбудсмена общественного совета по правам детей и молодежи.

Регина Йенсдоттир приветствовала инициативы Защитника, направленные на обеспечение участия детей в процессе принятия решений, и представила инструментарий для оценки процесса обеспечения участия детей.

Регину Йенсдоттир интересовали также вопросы обеспечения доступа детей к правосудию в Армении, а также вопросы, связанные с правами несовершеннолетних, содержащихся в пенитенциарных учреждениях.

Григорян, представляя факты, содержащиеся в докладе Защитника прав человека, опубликованном 16 сентября, обратила внимание координатора Совета Европы по делам детей на нарушения основных прав лиц, перемещенных в результате азербайджанской агрессии, в том числе, более 1400 детей.

В ходе встречи с секретарем руководящего комитета Совета Европы по борьбе с дискриминацией, многообразием и инклюзивностью Вольфрамом Бехтелем были рассмотрены вопросы, связанные с принятием комплексного законодательства по обеспечению равноправия в Армении, борьбе с языком ненависти, а также предотвращению преступлений на почве ненависти и определение ответственности. Ссылаясь на отчет, опубликованный 16 сентября, Григорян подчеркнула, что военные преступления, совершенные азербайджанскими вооруженными силами, являются прямым результатом пропаганды антиармянской политики азербайджанских властей и мотивированы ненавистью.

В свою очередь, Вольфрам Бехтель указал на важную роль политиков в предотвращении и предотвращении разжигания ненависти.