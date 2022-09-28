Среда, 28 Сентября 2022 17:56

АрмИнфо. Тренд антироссийских настроений, который пытаются сформировать в Армении, не приведет ни к чему хорошему. Об этом 28 сентября в ходе пресс-конференции в Ереване заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

"Действительно, создана такая ситуация, когда действительно есть аргументы для продвижения в нашей стране русофобии. Есть, поскольку ожидания нашего народа были таковы, что наш союзник стратегический партнер должен был вмешаться. Простые люди дальше этого не смотрят",

- констатировал политик.

По словам второго президента, в Армении должны правильно оценивать возможности России в текущих реалиях. При этом он уточнил, что речь в данном случает больше идет не о физических возможностях, а о тех границах возможностей, где они уже идут в разрез с российскими национальными интересами. "И эти национальные интересы формируем не мы. Они сформировали. Они также считают Азербайджан союзническим государством, и исходя из этого, выстраивают свои отношения с азербайджанской стороной. И это произошло тогда, когда мы настолько ослабли в регионе, где были опорой для России, что сдали позиции. Имена наша слабость привела к тому, что Москва начала процесс, по укреплению своих интересов на Южном Кавказе через Азербайджан", - считает Кочарян.

Вместе с тем он выразил убеждение, что сегодня в Армении есть задатки для генерации антироссийских настроений. "Я уже говорил, что пульт от этого находится в руках президента Азербайджана, по моему впечатлению. Представьте, раз в месяц нападения со стороны Азербайджана, и каждый раз Армения обращается к России, ОДКБ. Несколько таких потоков, и всё русофобия укоренится в Армении, однако, это не приведет ни к чему хорошему. Мир изменится, много поменяется, но, тем не менее, Россия останется нашим стратегическим партнером", - сказал он.