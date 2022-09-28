Среда, 28 Сентября 2022 17:55

АрмИнфо. Во времена моего президентства, Армения была членом ОДКБ, но в тоже время покупала вооружение у Европы. Об этом 28 сентября в ходе пресс-конференции в Ереване заявил второй президент Армении Роберт Кочарян на вопрос, может ли членство РА в ОДКБ стать препятствием для закупки вооружения.

Он напомнил, что первую партию вооружения, вначале 1990-ых, когда

Советский Союз еще не развалился, Армения закупила именно у Европы.

"Даже в те времена. Достаточно крупная партия. Не буду раскрывать

скобок с помощью кого, и как. Но все эти возможности есть. Мы

покупали вооружение и у Китая, и у Европы, и у России. Не думаю, что членство в ОДКБ создает препятствия. Мы даже получили средства связи от США, достаточно качественные, немного дорогие. И тогда эти запросы мы делали, и они были удовлетворены", - сказал он.

На просьбу прокомментировать заявления премьер-министра РА о том, что Армении не продают оружии, хотя у страны есть деньги, Кочарян отметил, что с подобной проблемой не сталкивался в течение 10 лет президентства. При этом он добавил, что даже не понимает, почему могли возникнуть такие проблемы и признался, что не понял эту часть заявления Пашиняна с трибуны парламента.

В этом ключе он напомнил, что во время 44-дневной войны, Грузия закрыла свое воздушное пространство для военных самолетов, и у России возникли проблемы с поставками вооружения. "Я с такой проблемой также не сталкивался во время своего президентства. Во время третьего президента Армении, мы закупили самое современное вооружение у России

- ОТРК "Искандеры". Как их доставили в Армению? Почему раньше это было возможно, а сейчас стало проблемой. Эти вопросы не мне нужно задавать. Ничего подобного нет", - сказал Кочарян.

Второй президент Армении констатировал, что закрытие Грузией своего воздушного пространства для военных самолетов сыграло свою роль на результатах 44-дневной войны. При этом политик задался вопросом, поднимается ли этот вопрос властями Армении в ходе встреч с премьер-министром Грузии, интересуются, как так получилось, ведь все прекрасно знают, что Турция продолжала в тот же период перебрасывать вооружение в Азербайджан. "Они спрашивают у грузинских партнеров в чем причина? Именно в этом контексте. Если смотреть на карту, получается, что единственная сухопутная граница, откуда возможны поставки - это Иран. Почему не пользуются этой возможностью", - вопрошал Кочарян, обратив внимание в этом контексте, что Россия недавно приобрела у Ирана ударные БПЛА.

По его словам, почему у Армении до сих пор нет ударных БПЛА, когда у его соседа они есть в наличии и достаточно качественные. Кочарян считает, что ответ прост - отсутствие желания.

Отметим, что на прошлой неделе ориентированные на Запад политические силы в Армении дважды провели акции протеста с требованием выхода из ОДКБ и вывода российской военной базы с территории страны. Акции были проведены после того, как ОДКБ и Россия достаточно сдержанно отреагировали на азербайджанское вторжение в Республику Армения.