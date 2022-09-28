Среда, 28 Сентября 2022 17:55

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял делегацию Сената Франции, возглавляемую председателем Группы дружбы Франция- Армения Жильбером-Люком Девиназ.

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны обсудили ряд вопросов, касающихся армяно- французских отношений, обменялись мнениями о

развитии децентрализованного сотрудничества между странами. Помимо этого, коснулись вопросов региональной безопасности и мира.

Мирзоян представил сенаторам ситуацию, сложившуюся в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, высоко оценив адресные оценки и принципиальную позицию французской стороны. Он подчеркнул, что максималистская политика Азербайджана, попытки достижения решения проблем посредством силы или угрозы применения силы недопустимы и должны быть однозначно осуждены международным сообществом.

Арарат Мирзоян представил гостям также позицию армянской стороны относительно армяно- азербайджанских отношений, урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Была отмечена важность усилий Франции по установлению мира на Южном Кавказе, в том числе как страны­сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Министр Мирзоян также отметил важность деятельности группы дружбы Франция-Армения, направленной на защиту прав армян Нагорного Карабаха в Сенате Франции