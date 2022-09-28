Среда, 28 Сентября 2022 17:53

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян скептично относится к перспективам продажи Францией и США вооружения Армении. Об этом Кочарян заявил 28 сентября в ходе пресс-конференции в Ереване на просьбу прокомментировать сообщения о возможных поставках вооружения Армении со строны США и Франции.

"Я не вижу задатков для того, чтобы США и Франция взяли на себя ответственность за нашу безопасность. Просто не видна перспектива этого. Я оцениваю их заявления позитивно. Считаю положительным визит Ненси Пелоси (спикер платы представителей США - ред.) и сделанные ее заявления. Все те заявления, которые могут нас каким-то образом обезопасить, в какой-то мере сдерживать Азербайджан, считаю позитивными. Но, я хочу, чтобы мы были реалистами. Воздействие США на Турцию существенно сократилось, Эрдоган никого не слушает. Снизилось влияние России на Азербайджан. Ильхам Алиев уже открыто заявляет, не надейтесь ни на какие звонки. На кого он намекает?", - задался Кочарян, добавив, что ответ очевиден.

Вместе с тем он призвал трезво оценивать сложившуюся ситуацию, и не впадать из крайности в крайность. "Скажем - всё, нет России, нет ОДКБ, и пойдем за помощью из Франции. Не будет этой помощи. Очень хорошо, что они сделают некие шаги, отправят наблюдателей, которые приедут, оценят ситуацию, будет еще одно заявление. Но, реально, на земле возможности здесь имеет Россия, которая стеснена событиями на Украине, ее роль также сократилась из-за нашего проигрыша в 44-дневной войне", - сказал он, добавив, что Россия из-за проигрыша союзника в войне, пытается такого же содержания отношения сформировать с Азербайджаном.

По его словам, достаточно послушать заявления главы МИД России Сергея Лаврова в Баку, чтобы понять какую роль Москва отводит Азербайджану на Южном Кавказе. При этом он считает бессмысленным озвучивать обвинения в адрес России, в связи с теми шагами, которая последняя предпринимает из собственных национальных интересов.

По его словам, настраивание армянского общества против России, сыграет против самой Армении. "Полагаю, что с этой точки зрения, мы должны понимать - ситуация может резко поменяться. И мы должны более активно убеждать Россию, что еще что-то представляем из себя в регионе, что этой политикой они могут потерять Армению", - сказал он, добавив, что армянская сторона ничего не делает в этом направлении, в результате чего, Россия выстраивает отношения с Азербайджаном.

Вместе с тем, в ответ на вопрос могут ли призывы США и Франции заставить Азербайджан вывести свои войска с армянских суверенных территорий, Кочарян подчеркнул, что не верит в том, что какие-то заявления вынудят кого-то вывести войска с наших территорий.

Политик убежден, что до тех пор, пока не будут предприняты конкретные действия. "А если эти действия не предпримет сама Армении, за нее никто этого не сделает", - подчеркнул он.

Вместе с тем он констатировал, что государство в ходе последней эскалации оставил солдата один на один с противником. "Тех, кого должны были наградить - упекли за решетку, а кого должны были лишь погон - воздвигли в ранг героев. Этим обусловлено и то, что в ходе последней эскалации не было армии добровольцев", - сказал второй президент Армении.

Ранее, американский конгрессмен Джеки Спейер не исключила продажу США вооружения Армении.