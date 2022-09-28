Среда, 28 Сентября 2022 17:50

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию, возглавляемую руководителем парламентской группы дружбы Франция- Армения Жильбером-Люком Девиназом.

Как сообщает пресс-служба премьера, в ходе встречи Пашинян отметил, что мир переживает непростые времена, подчеркнув в этом контексте необходимость сохранения тесных и эффективных двусторонних связей.

Девиназ, в свою очередь, отметил, что в рамках визита получил подробную информацию о последствиях агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении.

Глава армянского кабмина коснулся обсуждений с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе своего недавнего визита в Париж и подчеркнул ключевую роль Франции в работе по преодолению последствий агрессии в отношении Армении.

Пашинян отметил важность визита международной наблюдательской миссии в районы, пострадавшие от азербайджанской оккупации, и в пограничную зону, что, по его словам, поможет международному сообществу получить информацию напрямую.