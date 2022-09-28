Среда, 28 Сентября 2022 15:00

АрмИнфо. Ключ будущего Арцаха, по моему глубокому убеждению, находится в руках народа Арцаха. Об этом 28 сентября в ходе пресс-конференции в Ереване заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

По его словам, так есть сейчас, и так было и вначале 90-ых года прошлого столетия, когда Арцах находился не в лучшем положении. "Вспомните просто какая ситуация была в июле 1992 года. Элита пойдет на взаимодействие, и шаг за шагом будет интегрироваться с Азербайджаном, но, тем не менее, они готовы к борьбе. И часть ключа находится в руках народа Армении. Если армянский народ принудит власти РА внести определенную ясность по подходам по Арцаха. Не беспокоит, что больше нет слов Республика и самоопределение? Не используются вообще, что это означает!? Все в руках народа, если он готов к борьбе, то есть вероятность хотя бы все остановить", - сказал он, напомнив, что и в начале 90-ых были идентичного рода разговоры.

На просьбу выразить отношение к заявлению первого президента Армении Левона Тер- Петросяна о том, что, кто бы не пришел к власти в Армении, он вынужден будет подписать капитуляцию и скорее всего еще в худших условиях, Кочарян констатировал, что это подход Тер-Петросяна. В этом ключе он напомнил, что такого же подхода первый президент Армении придерживался в начале 1990-ых. "Я никогда не считал, что бывает безнадежных положений. И лишь для борющихся открываются двери. Я лишь это могу сказать. Я категорически не согласен с оценками Тер-Петросяна. Да, ситуация сложная, есть множество проблем. Но, это не означает, что мы должны сдаться и принять то, что навязывается Армении. Я не разделяю подобную оценку", - сказал Кочарян.

На просьбу рассказать подробности встречи бывших президентом Армении и Арцаха с Католикосом всех армян, второй президент РА отметил, что была договоренность не разглашать содержание встречи.

На замечание о том, есть ли у Армении время на развитие отношений с Ираном, усиление армии, чтобы стать региональным фактором второй президент обратил внимание, что Ереван уже потерял два года. "Предлагаете и сейчас не делать, сказать ситуация не благоприятная и т.д. Еще через год сказать, а у нас время есть? Все равно придется делать. Не будет мира никогда, если не будешь иметь боеспособной армии. Этот как азбука", - сказал он.

Вместе с тем он задался вопрос, есть ли еще государство, кроме Ирана, готовое на радикальные шаги? В этом ключе он напомнил о призывах Ирана, сделанных на разных уровнях в течение этих двух лет, которые были почему-то проигнорированы армянской стороной.

На уточнение, видит ли он Армению в союзном государстве с Россией, Кочарян задался встречным вопросом - слушала ли журналист его вводное слово. "Когда я предлагаю вовлечь Иран в строительство архитектуры безопасности, что это означает? Это означает, что нужно оценить ситуацию, и предложить такие решения, которые нейтрализуют возникшую проблему. Я не думаю, что дал какой-то повод думать о присоединении к Союзному государству. И год назад мой ответ был неопределенным, поскольку я считаю, что все компоненты нужно осуждать, не исключая ничего, если это решает твои проблемы безопасности. Сейчас не думаю, что это правильно", - сказал второй президент Армении.