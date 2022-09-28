Среда, 28 Сентября 2022 14:59

АрмИнфо. 27 сентября Защитник прав человека Армении Кристине Григорян встретилась с председателем Европейского суда по правам человека Робертом Спано. Во встрече также принял участие судья ЕСПЧ Армен Арутюнян, сообщает офис Омбудсмена.

Выразив признательность за возможность встречи, Кристине Григорян отметила работу и сотрудничество с международными партнерами. Она представила последствия азербайджанской агрессии и подчеркнула важность защиты и обеспечения прав человека в контексте серьезных угроз безопасности. Омбудсмен также указала на компетенции Защитника прав человека выступать в качестве третьего лица в делах, рассматриваемых в ЕСПЧ, и на работу, проводимую институтом Защитника в этом направлении.

Кристине Григорян также представила председателю ЕСПЧ внеочередной доклад о последствиях нападения Азербайджана на Армению, в котором, в том числе, были проанализированы случаи пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, зафиксированные во время нападения.

Роберт Спано представил статистику дел, возбужденных против Армении в ЕСПЧ, коснувшись основных зафиксированных нарушений и шагов, которые государство должно предпринять в данном направлении.

Председатель ЕСПЧ подчеркнул важность сотрудничества с институтом Защитника в рамках деятельности Суда, сбора и предоставления аргументированной Защитником прав человека информации.