Среда, 28 Сентября 2022 14:24

АрмИнфо.Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева выступила на общих прениях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 26 сентября.

Она назвала диалог единственно приемлемым способом разрешения конфликтов и разногласий, призвав к восстановлению экономических и гуманитарных связей.

Альтернативы Организации Объединенных Наций нет, заявила Атаева, предупредив, что глобальная архитектура безопасности подвергается серьезным испытаниям. Указав на сложные процессы, препятствующие многостороннему сотрудничеству, она подчеркнула необходимость укрепления существующих площадок для диалога и рассмотрения возможности создания новых для межправительственных переговоров по актуальным глобальным вопросам.

Отмечалось, что в целях дальнейшего продвижения философии диалога, основанного на доверии, в международных отношениях делегация Туркменистана намерена предложить Генеральной Ассамблее проект резолюции «Диалог - гарантия мира».

Выразив озабоченность в связи с текущими угрозами глобальной продовольственной безопасности, постпред призвала международное сообщество обеспечить устойчивость глобального рынка продовольствия и совместно искать решения сложной проблемы обеспечения продовольствием наиболее уязвимых стран. С этой целью она предложила провести в Туркменистане международный форум по продовольственной безопасности.

Атаева подчеркнула, что в Центральной Азии вопросы изменения климата и водных ресурсов имеют решающее значение, призвав к созданию регионального центра климатических технологий для государств Центральной Азии. В этом контексте Туркменистан подтвердил приверженность сокращению выбросов парниковых газов.

Также была затронута тема пандемии, последствия которой требуют скоординированных усилий, наряду с борьбой с инфекцией COVID‑19 и созданием инструментов медицинской дипломатии.