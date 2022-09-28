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 Среда, 28 Сентября 2022 13:52
Марианна Мкртчян

Кочарян: Ни Россия, ни США, ни Франция не имеют сегодня серьезных рычагов воздействия на Азербайджан и Турцию

Кочарян: Ни Россия, ни США, ни Франция не имеют сегодня серьезных рычагов воздействия на Азербайджан и Турцию

АрмИнфо.Армения находится в глубоком кризисе, связанном с безопасностью, когда власти не в состоянии защищать территориальную целостность страны. Об этом 28 сентября в ходе пресс-конференции в Ереване заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

"Последние процессы также показали, что власти Армении не могут вовлечь наших партнеров выполнять обязательства, предусмотренные договорами. Власти одержимые утопистским тезисом открытия "эпохи мира", проигнорировали множество вопросов безопасности существующих в рамках этого тезиса. Это ключевой провал выбранного пути", - считает второй президент Армении.

При этом он констатировал, что роль Баку и Анкары в свете последних событий значительно выросла, а рычаги воздействия на Азербайджан и Турции сократились.

"Они крайне ограниченны и со стороны России, и со стороны ОДКБ. И в этой ситуации игнорировать вопросы безопасности хотя бы в рамках собственных сил, полагаю, преступное бездействие ", - сказал Кочарян.

Вместе с тем он выразил убеждение, что выступление премьер-министра Армении на Генассамблее ООН по своему содержанию было сродни панихиде по "мирной эпохе".

"Это означало, что таких ожиданий нет. И после этого использовать тот же лексикон внутри страны бессмысленно. Во время панихиды усопшему никто не желает здоровья.  Нужно просто закрыть эту страницу, и открыть новую на других столпах", - убежден второй президент Армении.

Вместе с тем, он констатировал, что ситуация внутри страны взрывоопасная, о чем свидетельствует спонтанный митинг 13 сентября. По его словам, с одно стороны есть навязывание решения, а с другой - есть угроза того, что это решение взорвет ситуацию в Армении изнутри.

"И может это тот фактор, который оставил в подвешенном состоянии ожидаемое решение.  Происходящее закономерный результат политики, проводимой в Армении после 2018 года, и особенно после 44-дневной войны. Наша роль в регионе серьезно снизилась. Мы сами ее довели до уровня плинтуса", - считает Кочарян, еще раз повторив, ранее озвученный тезис о том, что Армения сегодня находится не за столом переговоров, а на столе.

В этом ключе он подчеркнул, что слабых и нытиков никто не любит, ни кто не дружит с этой категорией людей. "Люди, то же самое и на международной арене. Попрошайкам что-то дают, но из жалости, а не уважения. Нельзя превращать страну в попрошайку, если мы хотим, чтобы

в отношении нашей государственности было уважение", - сказал он.

Говоря о том, что нужно делать, он назвал три блока действий. "Первое, это безусловно общественная консолидация. Без этого ничего не получится. Консолидация не бывает абстрактной и бывает во имя достижения высоких целей. Какие мысли, сейчас звучат - давайте объединимся для принятия тяжелых решений. Знаете, объединяются для достижения побед, для капитуляции нет нужды в консолидации. Для этого нужна деконсолидация", - сказал политик, затруднившись сказать, умышленно или нет в Армении подмениваются эти понятия. При этом он добавил, что капитуляция приводит к деградации, вызывает чувство бессилия.

По его словам, также звучит тезис объединиться вокруг власти. "Для решения проблемы в первую очередь ее диагностируют, чтобы найти пути устранения. Нам же сейчас говорят, давайте объединимся вокруг проблемы. Но, какова сейчас наша цель - спасти Армению или спасти проблему Армении? Вот ядро, которое осталось из этих предложений", - сказал он, отметив, что в медицине если видят опухоль, то ее устраняют - и эта абсолютная правда.

По его словам, в контексте консолидации усилий, отстранение действующих властей - императивное требование. "Смена власти в парламентской стране может быть полной или частичной. Если, к примеру, парламент меняет премьера - то, это частичная смена, поскольку власть остается в руках правящей силы и это может быть темой для предстоящих обсуждений в политическом поле. Очевидно одно, мы не можем излечиться в той среде, которая вызвала болезнь, ее нужно менять ", - сказал он.

Второй блок, по словам Кочаряна - это реформирование армии. В этой связи он привлек внимание на тот факт, что два года власти Армении говорили о реформах, а затем родилась идея  - иметь возможность освободиться от службы в армии за 24 млн драм (58.5 тысяч долларов), которая стала разрушающей для ВС РА.

По его словам, у него есть тезисы, как можно пошагово восстановить ВС Армении.  "Для меня непонятно соотношение потерь в свете последних событий. У нас не должно было бы быть такого соотношения, если бы солдат был защищен. Для меня непонятно, почему за два года не было построено серьезной линии обороны. Лишь несколько опорных пунктов было нормально оборудовано для шаблонных фото, остальные в плачевном состоянии. Говорят (власти Армении - ред.) есть деньги, почему же линия не была оборудована? Это было бы сдерживающим фактором для противника, снижения потерь", - сказал Кочарян, добавив,  имеющиеся потери Армении свидетельствуют о плачевном состоянии линии обороны.

По его словам, власти говорят, что деньги есть, почему же за два года не были приобретены ударные беспилотники. В этом ключе он призвал не верить заверениям, что невозможно закупить вооружение. "Мы приобретали вооружение и у России, и у Европы, и у Китая, и у других. Это не проблема. Знаете, Азербайджан начал войну не потому, что он стал сильнее, а потому, что знал, что мы ослабли. Это было основной причиной начало войны", - сказал он.

По убеждению Кочарян последним, третьим важным шагом должна быть переоценка архитектуры безопасности Армении. По его словам, нужно трезво оценить, какие государства могут оказывать воздействие на Турцию и Азербайджан. "И нужно учитывать, что рычаги воздействия России и ОДКБ серьезно сократились. ОДКБ вообще не имеет инструментов воздействия", - повторил Кочарян, напомнив, что все страны ОДКБ имеют более дружественные отношения с Азербайджаном, чем с Арменией.

"Очевидно, что Россия делает все возможное, и будет делать всё возможное, чтобы не было боестолкновений между Арменией и Азербайджаном. Но, это будут дипломатические и политические шаги. Сегодня, когда Россия имеет союзнические отношения и с Азербайджаном, думать, что она начнет боевые действия против Баку просто абсурд, не будет  этого", - добавил Кочарян, констатировав, что создана благодатная почва для разжигания антироссийских настроений в Армении.

С этой точки зрения, продолжил он, пульт антироссийских настроений в

Армении в руках у Алиева, пару выстрелов и готовая новая волна.

По его словам, это также связано с войной Россия-Украина. Кочарян

считает, что ни Россия, ни США, ни Франция не имеют серьезных рычагов

воздействия на Азербайджан и Турцию. "На Турцию вообще никто не может повлиять. Можно констатировать, что Реджеп Тайип Эрдоган сегодня дает мастер-класс по защите национальных интересов.  Игнорируя все виды давления, делает то, что считает правильным для защиты национальных интересов своей страны", - заметил экс-президент.   

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