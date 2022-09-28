Среда, 28 Сентября 2022 13:50

АрмИнфо.Иран не та страна, которую можно остановить, пригрозив пальцем, и Армения должна, воспользоваться этим при защите юга страны. Подобное мнение выразил второй президент Армении Роберт Кочарян на пресс- конференции 28 сентября.

Второй президент Армении констатировал, что сегодня в самом уязвимом положении находится Сюникская область Армении, на которую положили глаз и Турция, и Азербайджана и единственная страна, которая также не заинтересована в том, чтобы область была отсечена - это Иран. Кочарян обратил внимание на то, что единственная страна, которая из собственных интересов готова пойти дальше заявлений, в случаи угрозы на Сюник - это Иран. По его словам, однако, за эти два года в этом направлении с армянской стороны ничего не было сделано.

"Мы должны были как минимум провести пару учений с Ираном, именно в Сюник. Должна была быть создана определенная правовая база с Ираном в этот период. Это было бы самым сильным сдерживающим фактором для Азербайджана, поскольку Иран - это не то государство, которое можно остановить, пригрозив пальчиком, если он преследует свои национальные интересы", - отметил второй президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что знает о том, что подобного рода разговоры с Ираном были в мае 2021 года, но потом, армянская сторона заморозила все и продолжения не последовало. "Кстати инициатива была не наша. Но, и сейчас еще не поздно. Полагаю, что здесь мы должны пойти на некоторые важные шаги. Нужно уговорить Россию. Да, я не говорю о выгоде из ОДКБ - это было бы еще одной глупостью, поскольку в рамках организации есть соглашения, важные для приобретения вооружения. Нужно, полагаю, дополнить нашу безопасность новыми компонентами. Это нужно объяснить российской стороне. Может быть создан некий трехсторонний формат, поскольку интересы совпадают, и между Россией и Ираном достаточно теплые отношения сегодня", - добавил Кочарян.

По его мнению, это также можно объяснить США, безусловно, это им не понравится. "Но, они предлагают альтернативу? Не предлагают! Ситуация такова, и я полагаю, что нужно быть более смелым, в том числе и в отношениях с внешним миром", - резюмировал Кочарян.