Среда, 28 Сентября 2022 12:01

АрмИнфо. По приглашению Западного региона Армянского национального комитета Америки (ANCA Western Region) директор Центра права и справедливости фонда <Татоян> Арман Татоян принял участие в конференции высокого уровня Лос-Анджелесе.

Согласно сообщению фонда, в ходе конференции Татоян подробно представил последствия азербайджанских вторжений на суверенную территорию Армении, начиная с 12 мая 2021 года по 15 сентября 2022 года. В частности, он подробно продемонстрировал азербайджанские локации на карте, а также тот факт, что в ходе агрессии вооруженных сил Азербайджана в сентябре текущего года на суверенную территорию Армении имели место те же захваты территорий, что в мае 2021 года. Татоян представил доказательства разрушений гражданских населенных пунктов, пыток военнослужащих, расчленения тел и других военных преступлений Азербайджана. Он подчеркнул, что азербайджанские вооруженные силы превратили жизнь местных мирных жителей в настоящий кошмар. Татоян указал на свидетельства ненависти и вражды к армянам, которую проявляют азербайджанцы, отметив, что в данном случае речь идет о государственной политике, которая не только не ослабевает, но и углубляется, являясь инструментом сохранения власти, доходящей до фашизма.

Бывший омбудсмен Армении заметил, что азербайджанские вооруженные силы снимают видео и фотографии совершаемых ими злодеяний и публикуют их, чтобы прославиться в своем собственном обществе, а также терроризировать армянское общество и причинить душевные страдания. Эти злодеяния не являются отдельными преступлениями, они стали проявлениями общей политики, составными частями общей цепи. Татоян подчеркнул, что власти Азербайджана, виновные в совершении этих преступлений, должны быть привлечены к ответственности за спонсирование чудовищных военных преступлений. Без этого не может быть установлен настоящий мир. Само высшее азербайджанское руководство гордится тем, что воспитывает поколения, наполненные ненавистью к армянам.