Среда, 28 Сентября 2022 11:57

АрмИнфо. Все мои беспокойства связанные с Арцахом, о которых я высказался на прошлой пресс-конференции становятся реальностью, и не видно никаких шагов со стороны властей для исправления ситуации. Об этом 28 сентября в ходе пресс-конференции в Ереване заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

В этом ключе он обратил внимание на тот факт, что вопрос Арцаха отсутствует в повестке переговорного процесса, по его впечатлению, и не только в Брюсселе. "Речь идет о переговорах между Арменией и Азербайджаном. Конфликт между Арменией и Азербайджаном был вокруг Нагорного Карабаха. Я плохо представляю, как можно урегулировать эти отношения без определенности и общего представления по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Естественно, если здесь есть прогресс, то можно сделать вывод, что по карабахскому вопросу есть согласие либо по умолчанию, либо не по умолчанию", - сказал второй президент Армении.

То обстоятельство, что из лексикона властей Армении пропали такие термины как Республика Арцах, самоопределение, суверенитет, продолжил он, свидетельствуют о том, что здесь у армянской стороны есть серьезные проблемы.

"Насколько я знаю, Азербайджан, и они это не скрывают, заявляет, что карабахский вопрос решен, и они не будут говорить о нем с Арменией. И как видно Армения не противится этому подходу. Если так продолжится, то будущий переговорный процесс будет в следующем формате: Баку-Степанакерт и в какой-то мере Москва", - сказал Кочарян, предложив экспертам и журналистам самим оценить последствия этого формата.

При этом у политика сложилось впечатление, что власти Арцаха приспособились к этой ситуации. Конечно, они в своих заявлениях говорят о самоопределении, суверенитете, Республике, но в других форматах разговоров, содержание более оправдывающее, мол "Армения умыла руки, что нам делать, мы должны найти путь удержать людей здесь, и это нельзя сделать без сотрудничества с Азербайджаном ". "И в последний период власти Арцаха это делают с большим усердием. Зависимость от Азербайджана в этот период только увеличилась. Тот факт, что вместе с новой дорогой не построен новый газопровод, не перемещены электростолбы, кабель связи остался на прежней дороге - создали такую зависимость, когда Азербайджан в любой момент может поставить население Арцаха в безвыходное положение. Для властей же Нагорного Карабаха это будет еще одним объяснением, зачем нужно сотрудничать с азербайджанскими властями", - считает экс-глава Армении.

При этом самой большой угрозой Кочарян считает начало демонтажа госинститутов Нагорного Карабаха. По его убеждению, будет попытка пойти по этому пути, но затруднился сказать как это будет происходить с технической точки зрения. "Но, мое впечатление, что следующий шаг будет в этом направлении. И против этого должны бороться в первую очередь карабахцы, власти Арцаха при содействии властей Армении", - сказал политик.

Из позитивного, второй президент Армении назвал то, что 95 % армянского народа не представляет Арцах в составе Азербайджана, но еще не борется против этого. По его словам, либо в ходе опросов граждане не искренни, либо же не представляют, куда катится страна.