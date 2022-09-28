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 Среда, 28 Сентября 2022 09:48
Александр Аванесов

Два самолета авиакомпании <Аэрофлот> вместо Еревана приземлились в Минводах

Два самолета авиакомпании <Аэрофлот> вместо Еревана приземлились в Минводах

АрмИнфо.Два рейса авиакомпании <Аэрофлот> SU 7072 и SU 1868, вылетевших вечером 27 сентября  из Москвы в Ереван, не долетели до столицы Армении и вынуждены были запросить посадку в Минводах. Изменение направления зафиксировал 27 сентября онлайн-сервис FlightRadar.

Телеграм-каналы сообщают, что причина может крыться в истекшей лицензии аэробусов. Официального подтверждения этой информации нет. В авиакомпании на данный момент комментируют только одну посадку в Минводах.

<Рейс <Аэрофлота> от 27 сентября, следующий из Шереметьево в Ереван, совершил посадку в Минеральных Водах по техническим причинам. Пассажиры находятся в зоне ожидания аэропорта и обеспечиваются в соответствии со стандартами авиакомпании и Федеральными авиационными правилами. Полет в аэропорт назначения будет продолжен после замены воздушного судна>, - объяснили в пресс-службе ПАО <Аэрофлот>.

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