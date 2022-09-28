Среда, 28 Сентября 2022 09:46

АрмИнфо. По инициативе советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана в Белом доме состоялась встреча Секретаря Совбеза РА Армена Григоряна с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

Как сообщил сам Григорян, на встрече обсуждался процесс долгосрочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также потребность установления мира в регионе. Подчеркнули важность ликвидации последствий последней агрессии.

Последняя встреча Гаджиев-Григорян была в Брюсселе при посредничестве спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара.