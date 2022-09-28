Среда, 28 Сентября 2022 00:26

АрмИнфо. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Украине Владимир Карапетян, Союз армян Украины, Украинская Епархия ААЦ наградили сегодня бывшего Временного Поверенного в делах Украины в Республике Армения Дениса Автономова.

Как сообщили АрмИнфо в Союзе армян Украины, почетные грамоты и благодарности дипломату были вручены за честный труд и огромный вклад в дело развития армяно-украинских отношений. «Автономов сделал то, что многим не удавалось, и он достиг того, к чему многие стремились. Честь имеем быть другом такого человека», - говорится в сопровождающей записи в Фейсбук.

Автономов занимал должность временного поверенного в делах Украины в Армении в довольно сложный период армяно-украинских отношений в 2017-2018 гг. После назначения неудачной фигуры – военного генерала – в качестве посла в 2018 году, Автономов в 2019 году вновь стал руководителем дипмиссии Украины в Армении. Дипломат уделял большое значение развитию культурных и гуманитарных связей между странами.