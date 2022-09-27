Вторник, 27 Сентября 2022 21:10

АрмИнфо.США должны принять решительные и содержательные меры против Азербайджана. Об этом на своей странице в Фейсбук написал конгрессмен Адам Шифф.

<Мы должны навсегда прекратить оказывать всякую помощь алиевскому режиму, потребовать освобождения всех заключенных, применить санкции и добиваться привлечения к уголовной ответственности за военные преступления и преступления против человечества. Мои коллеги и я будем продолжать в срочном порядке заниматься в Конгрессе законодательными процессами, направленными на достижение этих целей, и мы не успокоимся, пока США не примут меры>, - подчеркнул Конгрессмен.

Он напомнил, что 27 сентября 2020 года Азербайджан и Турция напали на Нагорный Карабах, убив десятки ни в чем не повинных мирных жителей, переселив еще десятки тысяч и создав массовую гуманитарную катастрофу. <Война была развязана кровожадным диктатором в Баку, который решил ответить на внутреннее недовольство войной против мирного соседа>, - написал Шифф.

Конгрессмен заметил, что, несмотря на соглашение о прекращении огня при международном посредничестве, агрессия Азербайджана против Армении и Нагорного Карабаха продолжается.

Последние атаки, по его словам, являются доказательством того, что Азербайджан продолжит терроризировать народ Арцаха и Армении до тех пор, пока не достигнет своих целей.

Отметим, что по последним данным властей Армении, число погибших в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года составляет 3825 человек, местонахождение 187 военнослужащих и 21 мирного жителя неизвестно.