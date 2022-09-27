Вторник, 27 Сентября 2022 20:52

АрмИнфо. На прошедшей в Париже IV встрече региональной ассамблеи Зеленой экономики <ЕС для окружающей среды> (EU4Environment) заместитель министра окружающей среды Гаянэ Габриелян рассказала о широкомасштабной агрессии Азербайджана против территории Армении.

В ходе своего выступления заместитель министра коснулась нападения Азербайджана на восточные и юго-восточные районы Армении в ночь на 13 сентября с применением артиллерии и ударных беспилотников. В частности, Габриелян отметила, что пожары, вызванные развязанной Азербайджаном вооруженной агрессией, нанесли значительный ущерб лесному хозяйству <Джермук> Вайоцдзорской области.

По ее словам, в результате лесных пожаров пострадало биоразнообразие данной территории площадью 10га, включая эндемичную флору и фауну, что привело к деградации земель. Растения и животные этой территории, как отметила замминистра, занесены в Красную книгу.

Согласно источнику, на встрече присутствовали национальные координаторы министерств окружающей среды и экономики стран Восточного партнерства, представители Европейской комиссии и делегаций ЕС, государства-члены ЕС, гражданское общество, партнеры инициативы EU4Environment (OECD, UNECE, UNEP, UNIDO) и представители Всемирного банка.