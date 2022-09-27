Вторник, 27 Сентября 2022 20:23

АрмИнфо. Два года назад, 27 сентября, Азербайджан, открыто пренебрегая Уставом ООН и Хельсинкским Заключительным актом, развязал широкомасштабную войну против Нагорного Карабаха и его народа. Об этом говорится в заявление МИД РА в связи со второй годовщиной азербайджанской агрессии против Нагорного Карабаха

Развязанная Азербайджаном война против Нагорного Карабаха является преступным проявлением государственной политики Азербайджана по этнической чистке армян Арцаха, лишению права свободно и безопасно жить и созидать на своей исторической родине и, соответственно, силового решения нагорно-карабахского конфликта. Об этом, согласно сообщению МИД, свидетельствуют непрекращающиеся воинственные, антиармянские заявления высшего руководства Азербайджана как до и во время войны, так и в послевоенный период.

<Сегодня мы еще раз склоняем головы и поминаем павших в 44-дневной войне воинов, которые боролись за то, чтобы остановить экзистенциальную опасность, стоящую перед нашими соотечественниками>,

- отмечено в источнике.

На протяжении всей 44-дневной войны азербайджанские вооруженные силы совершали грубейшие нарушения международного гуманитарного права и прав человека, военные преступления и другие массовые преступления ракетно- артиллерийскими и воздушными ударами, в том числе с применением запрещенных видов оружия, преднамеренного обстрела мирного населения, гражданской инфраструктуры, населенных пунктов и культурных памятников. Бесчеловечному обращению и пыткам, внесудебным убийствам подверглись оказавшиеся в плену армянские военнослужащие и гражданские лица.

В заявлении отмечено, что до сих пор нерешенными остаются многие гуманитарные проблемы: Азербайджан продолжает держать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц, судьбы сотен пропавших без вести и насильственно исчезнувших вследствие Первой Карабахской и 44-дневной войн остаются невыясненными.

На территориях, перешедших под контроль Азербайджана, и по сей день продолжается последовательная политика уничтожения и искажения идентичности армянского духовного и историко-культурного наследия.

<Свою четкую оценку этим преступлениям дал Международный суд ООН, установив, что в рамках международной конвенции <О ликвидации всех форм расовой дискриминации> существует непосредственная опасность нанесения необратимого ущерба правам этнических армян. В этом случае более чем актуально обеспечение беспрепятственного доступа и деятельности соответствующих международных гуманитарных структур в Нагорном Карабахе и вокруг него>, - отметили в МИД РА.

Вдохновленные ненадлежащей реакцией международного сообщества на агрессию, развязанную против народа Нагорного Карабаха и совершенные преступления, 21 мая 2021 года, 16 ноября 2021 года и 13 сентября 2022 года азербайджанские ВС прибегли к широкомасштабной военной агрессии уже в отношении суверенной территории и международно признанных границ Республики Армения.

Реалии, возникшие в результате применения агрессии и массовых нарушений прав человека, а также продолжающиеся военные агрессии Азербайджана в отношении Армении и Арцаха в послевоенный период подрывают усилия по установлению региональной стабильности и безопасности.

Сегодня, с применением силы и угроз, Азербайджан пытается претворить в жизнь свои устремления, отвергая даже факт существования Нагорного Карабаха как территориальной единицы и нагорно-карабахского конфликта.

<Республика Армения категорически отвергает подход к решению проблем посредством применения силы и угрозы применения силы, и подтверждает свою приверженность установлению долгосрочного и всеобъемлющего мира и стабильности в регионе посредством мирных переговоров>, - говорится в источнике.

Отметим, что по последним данным властей Армении, число погибших в ходе 44- дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года составляет 3825 человек, местонахождение 187 военнослужащих и 21 мирного жителя неизвестно. При этом, власти Армении до сих пор не опубликовали списки погибших граждан. Кроме того, несколько десятков граждан Армении продолжают находиться в азербайджанском плену спустя два года, после условного завершения агрессии. Многие из них приговорены к длительным срокам заключения по надуманным статьям. Военнопленные и гражданские лица продолжают незаконно удерживаться в Баку на фоне бездействия, как властей Армении, так и международного сообщества. Более того, под азербайджанской оккупацией находится более 150 кв. км суверенной территории Армении. И, несмотря на провозглашенную "эпоху мира" властей Армении, Азербайджана продолжает милитаристскую риторику, периодически совершая акты агрессии. Последним из таких актом был совершен 13-15 сентября текущего года, в результате которого погибло более двухсот армянских военнослужащих и гражданских лиц.