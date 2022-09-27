Вторник, 27 Сентября 2022 19:34

АрмИнфо.Санкт-Петербургский Государственный Академический Театр балета Бориса Эйфмана (Театр балета Бориса Эйфмана) в рамках Международного фестиваля исполнительного искусства HIGH FEST выступит в Армении.

Как сообщает пресс-служба организаторов Фестиваля, армянский зритель получит возможность посмотреть балет Эйфмана <Роден, ее вечный идол> 5 и 6 октября на сцене Национального академического театра им. Г. Сундукяна.

Премьера <Роден, ее вечный идол> состоялась в 2011 году в Санкт-Петербурге, после чего балет был представлен на театральных сценах Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Мадрида, Будапешта, Вены, Берлина, Пекина, Москвы и других городов. Спектакль был удостоен наград Golden Mask и Golden Soffit.

Отметим, что балет Бориса Эйфмана <Роден, ее вечный идол> посвящен судьбе и творчеству великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель. История их страсти трагична. 15 лет Роден и Клодель составляли одно чувственное и творческое целое. Однако произошедший между художниками разрыв нанес роковой удар по душевному здоровью Камиллы, стал началом ее гибели.

<Роден, ее вечный идол> - масштабное творческое высказывание на тему трагичности жизненного пути гениев. Используя уникальный пластический язык современного психологического балета, блистательно отточенный хореографом в его предыдущих спектаклях, Эйфман не просто являет новое осмысление мира человеческих страстей, виртуозно исследованного Роденом и Клодель в их работах, но создает произведение о непостижимой мистерии творческого процесса.

Музыка в балете: М. Равель, К. Сен-Санс, Ж. Массне; декорации: З. Марголин; костюмы: О. Шаишмелашвили; свет: Г. Фильштинский, Б. Эйфман.

Билеты на балет можно приобрести, перейдя по следующим ссылкам: https://gotoarmenia.lastick.am/widget/events и https://ticketon.am/en/events/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%82-05-10-06-10 .

Партнерами выступили креативное агентство TimeTo и туристический оператор GoToArmenia.