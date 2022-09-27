Вторник, 27 Сентября 2022 19:07

АрмИнфо. 27 сентября, в 18:08 по местному времени, МЧС Армении зафиксировало землетрясение в 19 км. от юга турецкого города Ардахан магнитудой в 5.1. Как сообщает МЧС Армении, очаг залегал на глубине 10км.

Сила подземных толчков в эпицентре землетрясения составила 7 баллов.

Согласно источнику, землетрясение ощутили жители Ширакской области - силой в 2- 3 балла, и в г. Ереван - 2 балла.