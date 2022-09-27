Вторник, 27 Сентября 2022 18:57

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян выразил уверенность, что этот визит придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству.

Глава правительства РА подчеркнул важность состоявшейся в Нью-Йорке трехсторонней встречи министров иностранных дел Армении, Греции и Кипра с точки зрения совместного решения проблем, обеспечения стабильности и мира в регионе, а также расширения связей в различных направлениях. Премьер-министр выразил надежду, что взаимные визиты на высоком уровне будут носить интенсивный характер.

Никос Дендиас отметил, что Греция также придает большое значение последовательному развитию многосторонних отношений с Арменией. Он отметил, что трехсторонняя встреча, состоявшаяся в Нью-Йорке, была эффективной и обсуждения будут продолжены в таком формате.

По словам министра иностранных дел Греции, греческий и армянский народы связывает многовековая дружба, и они полны решимости поднять двустороннее сотрудничество на новый уровень.

Собеседники обменялись мнениями о процессах, происходящих на Южном Кавказе. Пашинян подробно рассказал о последствиях агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении. Глава правительства подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества в плане вывода азербайджанских подразделений с территории РА и предотвращения новой агрессии.

Премьер-министр коснулся также позиций Армении по разблокированию транспортных инфраструктур в регионе, демаркации между Арменией и Азербайджаном.

Никос Дендиас отметил, что Греция приложит все усилия, чтобы способствовать преодолению вызовов, стоящих перед демократической и братской Арменией.