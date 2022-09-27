Вторник, 27 Сентября 2022 18:56

АрмИнфо. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась не встретился с премьером Армении Николом Пашиняном, поскольку Пашинян отправился на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Об этом заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, передает РИА Новости.

<Генеральный секретарь не общался с Пашиняном, так как он улетел в Нью-Йорк на 77-ю Генассамблею ООН в это время>, - сообщил Зайнетдинов.

Напомним, что Миссия ОДКБ прибыла в Армению 15 сентября, после соответствующего решения Совбеза организации 13 сентября. Сам, Генсек ОДКБ находился в Ереван с 20 по 25 сентября. Он встретился с начальником Генштаба Армении, замглавы МИД, побывал в областях, пострадавших от ударов противника. Однако, не было встреч ни с министром обороны, ни с главой правительства. Добавим, что Пашинян отбыл в Нью-Йорк 22 сентября.

Заметим также, что МО Армении не отправило своего контингента для участия в учениях ОДКБ в Казахстане, обусловив это ситуацией на своих границах.