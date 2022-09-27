Вторник, 27 Сентября 2022 17:45

АрмИнфо. Заместитель директора престижного французского издания Le Figaro Жан-Кристоф Буиссон выразил негодование в связи с тем, что ЕС и Франция не вовлечены в процесс продажи оружия Армении. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

В частности представитель Le Figaro прокомментировал распространенную накануне в социальных сетях информацию об обсуждении в Конгрессе США вопроса продажи Армении оружия для защиты от азербайджанцев, угрожающих Еревану новой военной агрессией. <А как же ЕС? А как же Франция?>, - задался вопросами Буиссон, добавив хештеги #SaveArmenia #StandByArmenia #ArmenianLivesMatter.

Напомним, что накануне Армянский национальный конгресс в своем микроблоге в Twitter распространил информацию о том, что США могут начать продажу вооружения Армении. <Впервые с момента обретения Арменией в 1991 году независимости Соединенные Штаты Америки под постоянным давлением обоих палат Конгресса рассматривают возможность продажи республике американского вооружения>, - говорится в сообщении. В нем также подчеркивается, что это вооружение позволит Армении защититься от безжалостной агрессии и этнической чистки со стороны Азербайджана, поддерживаемого Турцией.

Отметим, что разговоры о возможной продаже американского вооружения Армении не новы. Об этом еще в октябре 2018 года в Ереване говорил советник тогдашнего президента США по национальной безопасности Джон Болтон.