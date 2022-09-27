Вторник, 27 Сентября 2022 17:24

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 92, 100, 106, 108, 118, 120 на улице Андраника, абоненты-жильцы жилых домов 88, 98, 102, 104 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилой дом 109 на улице Мурацан, 13, 15, 17 на улице Ростовян, собственные дома 50-58 на улице Сасунци Давида;

11:00-17:00 жилой дом 7 на улице Агатангехоса, 29, 29а на улице Хоренаци, 5, 5а, 5б, 5г, 5д на пр. Маштоца, жилые дома 36, 38, 40, 40а на улице Саряна, 21/1, 25, 27 на улице Ер.Кочара, абоненты-жильцы жилого дома 57/19 на улице Заваряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 34А, 34Б, 36/1, 36/2 на улице Мамиконянца, собственные дома 7-15 на 1-ом тупике Баграмяна, 1-14 на улице Алиханянц, жилой дом 50 на улице Сармени, жилые дома 18, 20, 22 на пр. Баграмяна, 38, 38/1 на улице Заробяна, собственные дома 7-62 на улице Заробяна, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 48 на улице Сармени, 18-20 на пр. Баграмяна, жилые дома 7/6, 15, 35/74, 37/7 на улице Ачаряна, 167/1, 175/5 на улице Царава Ахбюра, собственные дома 66/1-177/6 на улице Царава Ахбюра; медицинский центр “Сурб Григор Лусаворич”, собственники “А.Петросян”, “А.Ашхаторян', “Л.Мхитарян”, “К.Узунян”, “Р.Айрапетян”, “С.Мурадян”, “М.Васоян”, “Р.Эванян”, “Г.Епремян”, “К.Атоян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы 1-7, Гераци, Дпроцаканнери, Анрапетутяна, Арартяна, Азатамартикнери, Гарегина Нжде; частично кварталы 1, 2, “Нор” в городе Масис;

10:30-13:00 частично село Нарек;

10:30-16:00 частично улицы Маркса, Товмасяна, Агаяна, Туманяна, Кирова, Гукасяна, Степаняна, Абовяна, А.Хачатряна, Нар-Доса, Чаренца, Исаакяна, С.Акобяна, Нерсисяна, Мамиконяна, Прошяна, Теряна, Авагяна, Шаумяна, Атарбекяна. Комитаса, Горцаранаин, Ереванян, Мясникяна, Мхчяна, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

13:00-16:00 частично улицы 1-7, Гераци, Дпроцаканнери, Анрапетутяна, Арартяна, Шираза, Ширака, частично кварталы 1-6, “Нор” в городе Масис;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Елпин;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк, Камарис;

в Гегаркуникской области:

11:00-13:00 квартал “Зоравар Андраник” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни; село Геговит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-16:00 села Благодарное, Меграовит, Норамут;

в Тавушской области:

11:00-13:00 Овк в общине Дилижан;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Бюракн, Меграшат и Войчи в Амасийском регионе;

в Сюникской области:

10:30-16:30 частично село Шинуайр;

11:00-16:00 частично село Арташен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 189, 191 на улице Башинджагяна, 14, 15, 16, 17 в 3-ем квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 60/1, 63, 63/1, 65, 66, 67 на улице Барбюса, жилой дом 1Б на улице Киевяна, жилой дом 6 на улице Севастополян, собственные дома 1-7, 31-62/1 на улице Барбюса, 18-20 на улице Сепуга, 22-51/1 на улице Думани, собственные дома 3-47/3 на переулке Каленци, 1-10 на 38-ой улице Арабкира, жилые дома 21, 21А, 21/3 на пр. Азатутяна, 65 на пр. Комитаса, 1А на улице Мамиконянца, собственные дома 7-15 на 1-ом тупике Баграмяна, собственные дома 1-14 на улице Алиханяна, велосипедная дорожка, ГНКО “Ереванская спортивная школа фигурного катания и хоккея”, жилой дом 33 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Национальная Галерея Армении, абоненты-жильцы на 5-ой и 7-ой улицах Сари Тага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-14:30 частично село Мхчян;

10:30-16:00 частично село Нарек;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк, Камарис;

в Гегаркуникской области:

11։00-16։00 частично община Лчашен, ООО “Айр ев ворди Алавердяннер”, “Вов Сам”, “Сферасервис”, Багдар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 Арегнадем, Камхут и Гташен в Амасийском регионе;

в Лорийской области:

11:00-16:00 села Чочкан, Мец Айрум, Покр Айрум в Лорийской области.