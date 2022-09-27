Вторник, 27 Сентября 2022 17:22

АрмИнфо. Армения придаем важность адресной и адекватной реакции международного сообщества на максималистские и преступные посягательства Азербайджана, направленные против мира и стабильности в регионе. Об этом 27 сентября в Ереване в ходе брифинга с главой МИД Греции Никосом Дендиасом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Глава МИД Армении выразил благодарность Греции в лице Дениса за перманентную помощь, оказываемую Армении, особенно, пред лицом агрессии Азербайджана в отношении суверенных территорий РА.

"Ваш визит в Армению осенью 2020 года, в сложные дни 44-дневной войны, а также Ваше сегодняшнее нахождение в Ереване являются свидетельствами солидарности, которые мы высоко ценим", - сказал Мирзоян.

При этом он констатировал, что в ходе сегодняшней встречи выдалась возможность коснуться развития армяно-греческих отношений. В этом ключе он отметил, что за 30 лет установления дипотношений, удалось наладить прочные межгосударственные отношения и сформировать всеобъемлющую двустороннюю повестку, которая включает активный политический диалог, сотрудничество в экономической, транспортной, оборонной, культурной и иных важных сферах.

"Зафиксировали, что эффективное сотрудничество развивается в трехстороннем формате Армения-Кипр-Греция. Уверен, что совместными усилиями можем еще больше расширить этот важный формат, и прислужить его для продвижения жизненно важных интересов наших трех стран", - сказал он.

Вместе с тем, армянский министр сообщил, что на встрече детально обсуждались актуальные вопросы международной и региональной повестки. По словам Мирзояна, он представил греческому коллеге последние процессы на Южном Кавказе, в том числе и последствия последней агрессии Азербайджана в отношении суверенных территорий Армении.

"Мы придаем важность адресной и адекватной реакции международного сообщества на максималистские и преступные посягательства Азербайджана, направленные против мира и стабильности в регионе. Несоразмерная, ставящая знак равенства между жертвой агрессии и агрессором реакция приводит к новым преступлениям. И в этом контексте считаем ценным позицию дружественной Греции по сложившейся ситуации.

Однозначно, что последствия агрессии должны быть устранены - и в первую очередь азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Армении, армянские военнопленные должны быть возвращены, а режим прекращения огня неукоснительно выполняться", - подчеркнул глава МИД Армении.

Вместе с тем, продолжил он, международное сообщество посредством четких инструментов и механизмов должно предупреждать авантюры

Азербайджана и возможные новые агрессии.

По его словам, на встрече также затрагивался вопрос мирного урегулирования нагорно- карабахского конфликта. В этом ключе он напомнил, что два года назад именно в этот день Азербайджан инициировал широкомасштабную агрессию против Нагорного Карабаха и его населения.

"Сегодня, два года спустя, проблема остается нерешенной, поскольку не устранены проблемы, лежащие в основе конфликта. Хочу еще раз подчеркнуть, что в качестве ответственного члена международного сообщества мы отвергаем подход силового или угрозы применения силы при разрешении конфликтов. Подтверждаем свою приверженность установления мира и стабильности в регионе посредством мирного решения конфликтов", - резюмировал Мирзоян.