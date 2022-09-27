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АрмИнфо. Стартовал рабочей визит главы МИД Греции Никоса Дендиаса в Армению.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, Никос Дендиас прибыл в МИД РА, где его встретил армянский коллега Арарат Мирзоян. Стартовала тет-а-тет встреча министров иностранных дел Армении и Греции.
Напомним, что в рамках визита запланированы также встречи Дендиаса с премьер- министром Армении и министром обороны.
Обсуждения на вышеупомянутых встречах будут сосредоточены на вопросах, представляющих двусторонний, региональный и международный интерес, с акцентом на текущие события на Кавказе и в Восточном Средиземноморье, на сотрудничество двух стран в рамках трехсторонних схем сотрудничества, а также об отношениях ЕС-Армения.
Это будет второй визит министра иностранных дел в Армению менее чем за два года. Первый визит министра иностранных дел Греции в Ереван состоялся 16.10.2020.
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|Победители конкурса Koreez-2022 удостоились призов от Теаm Telecom Armenia
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|Армения завоевала 7 медалей на VI Европейской олимпиаде по информатике
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|Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом во Францию
|За последнюю неделю в Армении зарегистрирован 1 431 случай заражения коронавирусом и 4 летальных исхода
|Правительство Азербайджана запросило у ЕСПЧ по правам человека дополнительное время для предоставления полной информации об армянских военнопленных
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|В Армении идет подсчет голосов в советы старейшин ОМС
|Давид Бабаян встретился с конгрессменом Адамом Шиффом
|Фонд "Татоян": Азербайджанские военнослужащие отправили фото убитого армянского военнослужащего его жене в WhatsApp
|СНБ Армении и Минюст заверяют о непричастности к процессу передачи двух курдов Турции
|Глава МИД Армении на полях 77-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке провел ряд двусторонних встреч
|Глава МИД Беларуси: Визиты "западных ястребов" в страны ОДКБ не способствуют разрешению конфликтов
|Секретарь Совбеза Армении отбыл в США
|Грузия не подтверждает сообщений о закрытии границы с Россией
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