Вторник, 27 Сентября 2022 17:20

АрмИнфо. Стартовал рабочей визит главы МИД Греции Никоса Дендиаса в Армению.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Никос Дендиас прибыл в МИД РА, где его встретил армянский коллега Арарат Мирзоян. Стартовала тет-а-тет встреча министров иностранных дел Армении и Греции.

Напомним, что в рамках визита запланированы также встречи Дендиаса с премьер- министром Армении и министром обороны.

Обсуждения на вышеупомянутых встречах будут сосредоточены на вопросах, представляющих двусторонний, региональный и международный интерес, с акцентом на текущие события на Кавказе и в Восточном Средиземноморье, на сотрудничество двух стран в рамках трехсторонних схем сотрудничества, а также об отношениях ЕС-Армения.

Это будет второй визит министра иностранных дел в Армению менее чем за два года. Первый визит министра иностранных дел Греции в Ереван состоялся 16.10.2020.