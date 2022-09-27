Вторник, 27 Сентября 2022 17:19

АрмИнфо. Совет Европы намерен продолжить свои усилия в вопросе возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц. Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в ходе встреч с Защитником прав человека Армении Кристине Григорян в Страсбурге.

Генсек коснулась также программных направлений, реализуемых с Арменией, и подчеркнула готовность СЕ оказывать постоянную поддержку Армении, в том числе в рамках Программы сотрудничества.

Согласно сообщению пресс-службы Омбудсмена, Кристине Григорян в ходе встречи представила генсеку Совета Европы аргументированные сведения об ущербе, причиненном гражданскому населению и гражданской инфраструктуре РА, окружающей среде в результате вооруженного нападения Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, а также другие действия азербайджанской стороны, которые запрещены международным гуманитарным правом и правами человека.

В частности, Омбудсмен рассказала о преступлениях, совершенных азербайджанскими военнослужащими против армянских военнопленных и погибших военнослужащих, их причинах, а также системной политике армянофобии азербайджанского государства.

Сообщается, что Григорян передала г-же Пейчинович-Бурич последний доклад Защитника прав человека, опубликованный 16 сентября.

Согласно источнику, стороны договорились продолжить эффективное и основанное на доверии взаимодействие.