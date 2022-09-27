Вторник, 27 Сентября 2022 13:06

АрмИнфо. Ранним утром 27 сентября 2020 года Азербайджан развязал 44-дневную кровопролитную Арцахскую войну при непосредственном участии турецких вооруженных сил, а также наемных террористов и джихадистов. Об этом говорится в заявлении директора Центра Закона и Справедливости Фонда "Татоян", экс-омбудсмена Армана Татояна.

При этом он напомнил, что эта война с первого до последнего момента шла с массовым разрушением мирных населенных пунктов Арцаха, нападениями на Армению, и привела к десяткам тысяч перемещенных лиц и разрушению человеческих жизней, тысячам жертв, в том числе убитых мирных жителей, многим пытки, истязаниям и другим зверствам.

Вместе с тем он с сожалением констатировал, что после войны опасность этой катастрофы усилилась, потому что азербайджано-турецкая цель уничтожить нашу Родину никуда не делась.

"Это доказали новые нападения и новые военные преступления против Армении после 44- дневной войны. Но ради борьбы с этими жизненными угрозами, ради своих прав и своей Родины мы должны быть более чем когда-либо едины и ликвидировать разобщенность. Мы не должны позволить этим трудным дням вселить в нас разрушительное чувство беспомощности и неспособности бороться.

Мы должны быть достойны нашей Родины своими словами и делами, своим достоинством и памятью о героях, которые каждый день жертвовали своей жизнью", - отметил экс-омбудсмен Армении.

Вместе с тем, Татоян подчеркнул власти Азербайджана, виновные в совершении этих преступлений, должны быть привлечены к ответственности за спонсирование чудовищных военных преступлений и ненависти к армянам.

"Без этого не может быть установлен реальный мир. Высшая азербайджанская власть гордится тем, что воспитывает поколения, наполненные ненавистью к армянам. Вечная слава тем, кто пал за Родину, мирную и развивающуюся страну, с мечтой иметь сильное государство", - резюмировал Татоян.