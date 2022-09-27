Вторник, 27 Сентября 2022 13:02

АрмИнфо.В рамках рабочего визита в Вашингтон секретарь Совбеза РА Армен Григорян встретился с действующими и бывшими американскими должностными лицами, послами, членами Фонда Карнеги и других аналитических центров.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, Григорян на встрече рассказал о широкомасштабной агрессии, предпринятой Азербайджаном в отношении суверенной территории Армении, и ее последствиях. По его словам, этими действиями Баку вторгся на суверенную территорию Армении, и угрожает армянской демократии. Секретарь Совета безопасности подчеркнул решимость Еревана двигаться по пути демократии.

Григорян также сослался на грубые нарушения Азербайджаном норм международного гуманитарного права и факты нанесения ударов по гражданскому населению и инфраструктуре. На встрече был обсужден широкий круг вопросов армяно-американского сотрудничества представляющих обоюдный интерес, таких как демократия и экономическое сотрудничество.