Вторник, 27 Сентября 2022 12:28

АрмИнфо.Спустя два года после 44-дневной войны два армянских государства столкнулись с судьбоносными вызовами, с реальной угрозой войны. Об этом говорится в заявлении АРФ "Дашнакцутюн" по случаю второй годовщины широкомасштабной военной агрессии Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха.

В заявлении АРФД напоминается, что 27 сентября 2020 года при открытой военной поддержке Турции, привлечении наемников и террористов, Азербайджан нанес удар по всей линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана.

"В результате 44-дневной военной агрессии Азербайджана около 70 тысяч армян лишились имущества и были перемещены, было разрушено около 17 тысяч гражданских зданий и объектов инфраструктуры, сотни мирных жителей убиты. На оккупированных Азербайджаном территориях Республики Арцах осталось 1456 образцов армянского историко-культурного наследия, в отношении которых Азербайджан принял политику уничтожения или присвоения. Помимо территориальных потерь, были необратимые человеческие потери, достигающие пяти тысяч человек. Судьба десятков армянских пленных до сих пор неизвестна.

К сожалению, международное сообщество оставалось безучастным в течение 44 дней турецко-азербайджанской агрессии, сопровождавшейся военными преступлениями и применением запрещенного оружия", - подчеркнули в АРФД.

Дашнаки напомнили, что около 72% территории Республики Арцах, включая город Шуши и Гадрутский район, перешли под контроль Азербайджана в результате подписания трехстороннего заявлением о капитуляции от 9 ноября 2020 года.

"В сложившейся ситуации единственным гарантом физической безопасности арцахских армян являются российские миротворческие силы. 44-дневная война стала возможной из-за неспособности правящего режима противостоять внутренним и внешним вызовам, в результате предательских обязательства обслуживать иностранную повестку", - отметили в АРФД.

При этом в заявлении подчеркивается, что в условиях новых геополитических реалий, нарушенного баланса сил и уязвленного суверенитета, действующий политический режим в стране не в состоянии противостоять экзистенциальным угрозам армянской государственности и армянскому народу, перспективе новой капитуляции.

"Сегодня как никогда прежде, императив существования армянского народа. Интересы безопасности Республики Армения, будущее нашей государственности требуют национального единства и солидарности. Мы преклоняемся перед памятью тысяч наших жертв и подтверждаем приверженность АРФД построению национальной государственности и служению национальным интересам", - резюмировали в АРФД.