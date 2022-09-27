Вторник, 27 Сентября 2022 11:41

АрмИнфо Посольство США в Армении выступило с заявлением к годовщине 44-дневной войны.

"27 сентября мы вспоминаем тех, кто погиб в конфликте между Арменией и Азербайджаном, и выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и раненых. Соединенные Штаты по-прежнему привержены делу достижения мира в регионе Южного Кавказа", - говорится в заявлении посольства США в Армении.

Отметим, что27 сентября 2020 года Азербайджан при поддержке Турции и вовлечении наемников с Ближнего Востока инициировал широкомасштабную военную агрессии в отношении Нагорного Карабаха. Боевые действия, длившиеся 44 дня, завершились подписанием печально известного для армянской стороны трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, которым Нагорный Карабах потерял 9 районов, в том числе и два входящие в Нагорно-Карабахскую Автономию.