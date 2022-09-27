Вторник, 27 Сентября 2022 11:40

АрмИнфо.В Вене состоялась церемония подписания дорожной карты по дальнейшему развитию отношений между Республикой Армения и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) на 2022-2025 годы.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, с армянской стороны документ подписали постоянный представитель Республики Армения при международных организациях Армен Папикян, находящийся в Вене, и от имени УНП ООН - директор оперативного отдела офиса Мива Като.

В своем выступлении Папикян подчеркнул, что "дорожная карта" дает возможность поставить существующее сотрудничество между двумя сторонами на институциональную основу и закрепить достижения Армении в решении задач в рамках мандата офиса. Он также упомянул, что дорожная карта также будет способствовать развитию потенциала Армении в сфере борьбы с преступностью, и в этой связи подчеркнул налаженное сотрудничество с Секретариатом УНП ООН.

Мива Като, со своей стороны, подчеркнула, что подписание дорожной карты является важной вехой с точки зрения развития двустороннего сотрудничества, и отметила готовность УНП ООН к дальнейшему углублению и развитию сотрудничества с Арменией.

Дорожная карта сотрудничества на 2022-2025 гг. отражает приоритеты правительства Армении в сфере борьбы с преступностью, а также созвучно со стратегией УНП ООН на 2021-2025 годы. Она направлена на укрепление национального потенциала Армении для эффективной борьбы с организованной преступностью, наркотиками, коррупцией и экономическими преступлениями, а также с терроризмом. В рамках дорожной карты стороны также будут развивать сотрудничество в сфере предупреждения преступности и уголовного правосудия.

Будет создан совместный механизм оценки реализации программы для оценки, мониторинга и регулярной отчетности о реализации дорожной карты.