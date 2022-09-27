Вторник, 27 Сентября 2022 10:20

АрмИнфо. Дату очередной встречи будут решать Ереван и Баку, но в США считают, что дальнейшее прямое взаимодействие между Арменией и Азербайджаном отвечает не только их интересам, но и интересам региона и за его пределами. Об этом 26 сентября в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепа США Нэд Прайс.

"Мы предложили помощь, опять же, на двустороннем, трехстороннем, многостороннем уровне, и, конечно, ЕС также играет важную роль", - сказал он, на вопрос о возможной дате встречи лидеров Армении и Азербайджана.

Касаясь в целом последней встречи госсекретаря США с главами МИД Армении и Азербайджана, Прайс отметил, что для Вашингтона и для госсекретаря в особенности было важно сблизить обе стороны.

"Конечно, у госсекретаря были беседы с двумя лидерами, но это была первая личная встреча с обоими министрами иностранных дел после последней вспышки насилия", - сказал дипломат.

Прайс добавил, что госсекретарь указал обоим сторонам на важность соблюдения режима прекращения огня, сохранения спокойствия. "Он отметил, что мы привержены устойчивому прекращению огня и мирному урегулированию. Мы ясно дали понять обоим министрам иностранных дел, что Соединенные Штаты готовы поддержать - поддержать это на двустороннем, многостороннем уровне, вместе с партнерами. Это включает в себя нашу поддержку усилий президента Совета ЕС Шарля Мишеля по объединению лидеров", - сказал представитель Госдепа США.

Он проинформировал, что в ходе этой встречи обсуждался наилучший путь продвижения вперед, и госсекретарь предложил сторонам обменяться идеями о том, как существенно продвинуть мирный процесс до конца месяца.

"Мы были последовательны в своих мессенджах. Мы призываем Азербайджан вернуть войска на исходные позиции. Мы призываем к разведению вооруженных сил и работаем над решением всех нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном путем мирных переговоров. Применение силы не является приемлемым путем. Мы дали это понять в частном порядке. Мы также заявили об этом публично, и мы рады, что наше постоянное взаимодействие, в том числе на высоком уровне, в том числе на прошлой неделе в Нью-Йорке, с обеими странами помогло остановить боевые действия. И мы будем продолжать взаимодействовать и поощрять работу, необходимую для достижения прочного мира, потому что не может быть военного решения этого конфликта", - сказал Прайс.

Касаясь визита главы администрации президента Азербайджана в США, представитель Госдепа отметил, что Вашингтон поддерживает регулярные контакты как с армянскими, так и с азербайджанскими официальными лицами, которые будут продолжены.

На уточнение, означает ли призыв или поощрение сторон к повторной встрече, что у США сейчас нет плана по продвижению процесса вперед, Прайс подчеркнул, что Соединенные Штаты не в состоянии и не могут представить план как свершившийся факт. "Наша задача - сблизить стороны, облегчить диалог, помочь сторонам вместе преодолевать разногласия, преодолевать разногласия мирным и дипломатическим путем. Вот о чем была последняя неделя. В этом заключается наша постоянная работа", - резюмировал он.

Напомним, что госсекретарь Энтони Блинкен по итогам встреч с главами МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке сообщил, что предложил сторонам до конца сентября провести еще одну встречи с целью продвижения нормализации отношений между Ереваном и Баку.