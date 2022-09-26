Понедельник, 26 Сентября 2022 22:49

АрмИнфо. В МИД Армении отреагировали на трагедию в школе в Ижевске.

"Потрясены новостью о трагическом инциденте в школе г. Ижевска. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал в своем микроблоге в Твиттер пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Отметим, что в школе №88 Ижевска вооруженный открыл стрельбу. Ижевский стрелок переделал два своих травмата под боевое оружие. В ходе стрельбы, по последним данным, погибли 17 человек, в том числе 11 детей, 23 пострадали.

Как сообщил губернатор Александр Бречалов, с сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим.

В СК установили личность стрелявшего в детей мужчины - им оказался выпускник той же школы Артем Казанцев, 1988 года рождения. Сейчас следователи изучают его личность, взгляды и окружение, а также проверяют его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии.

Также стало известно, что девять детей, пострадавших в результате стрельбы в ижевской школе, находятся в реанимации.