Понедельник, 26 Сентября 2022 19:10

АрмИнфо. Подведены итоги проводимого при поддержке телекоммуникационной компании Теаm Telecom Armenia конкурса Koreez 2022 , в котором приняли участите 800 общеобразовательных школ, свыше 11000 учащихся и учителей Армении и Арцаха.

Согласно сообщению пресс-службы компании, в Спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна, состоялась церемония награждения, в ходе которой добившиеся наилучших результатов 80 учеников, а также их учителя и директора, удостоились ценных и поощрительных призов.

Помимо этого, Team Telecom Armenia отметила трех 5-классников (Сурена Гягунца из с. Тех (Сюникская область), Мане Саакян из Еревана, и Баграта Аршакяна из г. Вагаршапат (Армавирская область), которые показали лучшие результаты, вручив последним ноутбук, планшет и

смартфон. Коммерческий директор Team Telecom Armenia Карен Шабоян отметил: <Эти награды являются оценкой детского труда и стремления. Я надеюсь, что они будут мотивировать и способствовать беспрепятственному процессу обучения в цифровом мире>. Отметим, что Koreez- это предметный онлайн-конкурс, в котором могут принять участие ученики 5-12 классов всех школ Армении и Арцаха, независимо от успеваемости. Участвуя в Koreez, каждый ученик получает возможность проверить свои знания, накопленные за весь учебный год, посоревноваться с друзьями, пройдя специально созданный для конкретной возрастной группы опросник, принять участие в армянском образовательном <Оскаре>, повысить авторитет собственной школы в образовательном мире, получить ценные призы.