Понедельник, 26 Сентября 2022 19:04

АрмИнфо. В Севане, на базе Севанского многофункционального колледжа, откроется Технологический учебный центр. Подобное решение было принято в результате переговоров и подписания меморандума о взаимопонимании между Министерством образования, науки, культуры и спорта РА и Армянской федерацией французского региона Овернь-Рона-Альпы.

В рамках подписанного меморандума стороны обязуются протестировать модульное обучение по французской модели образовательных программ в технологической сфере в средних специальных учебных заведениях, а также разработать учебно-методические и дидактические материалы, переподготовить административный и педагогический состав, в том числе привлечь иностранных экспертов для организации совместной работы.

Председатель Армянской федерации Овернь-Рона-Альпы Грегуар Атамян отметил: <Не секрет, что технологическое образование во Франции стремительно развивается, и мы хотим наш опыт передать Севанскому технологическому центру, а в дальнейшем расширить географию и охватить всю территорию Армении>.

Согласно источнику, Армянская федерация Овернь-Рона-Альпы более 15 лет осуществляет в Армении благотворительные программы.