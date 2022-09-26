Понедельник, 26 Сентября 2022 18:57

АрмИнфо. Ереванский государственный камерный хор (ЕГКХ) под руководством художественного руководителя и хормейстера Кристины Восканян удостоился первой премии в номинации <Профессиональные хоры> на Фестивале православной церковной музыки <Хайнувка> в Белостоке (Польша).

Отметим, что за всю историю Фестиваля, который впервые прошел в 1982 году, на сцене Белостока выступило 929 хоров, 659 дирижеров, были вовлечены 67 членов жюри, география участников охватила более 30 тыс. исполнителей из 5 континентов, 42 стран.

В Фестивале церковную музыку исполняют хоры, независимо от национальности и религии - не только православные последователи, но также католики, греко-католики, протестанты, старообрядцы, а также мусульмане, буддисты, последователи иудаизма.

Фестиваль проходит под Патронатом Президента Польши, Министра Культуры, под Художественным Патронатом проф. Кжиштофа Пендерецкого и Патронатом Союза Польских Композиторов. Ереванский государственный камерный хор принял участие в Фестивале при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Напомним, что в 1996г. маэстро Арутюн Топикян - художественный руководитель хора гостелерадио Армении, под эгидой Католикоса Всех Армян Гарегина I основал Ереванский государственный камерный хор, основной задачей которого было исполнение и запись всего хорового наследия Комитаса. Позже, до 2004 года, деятельность хора продолжалась благодаря покровительству Католикоса Всех Армян Гарегина II. В 2009 г. Хор получил статус и был переименован в Ереванский государственный камерный хор. За короткое время Хор завоевал свое особое место в армянском музыкальном сообществе, будучи признанным авторитетным исполнительным коллективом Армении.