Понедельник, 26 Сентября 2022 18:55

АрмИнфо.В рамках усовершенствования внешнеполитической доктрины Туркменистана ведется работа по дальнейшему расширению сотрудничества Туркменистана с Европейским Союзом, и реализации ранее достигнутых договоренностей.

Следует отметить, что в целях развития отношений на системной основе с ЕС в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах задейственны инструменты в двустороннем и многостороннем форматах, в рамках которых проводятся регулярные встречи и консультации.

Одним из приоритетных направлений обозначено укрепление конструктивного взаимодействия в политико-дипломатической сфере, в частности активизация работы по организации визитов и встреч на высшем уровне с руководством Евросоюза.

Следует подчеркнуть целесообразность расширения продуктивного сотрудничества и активное участие делегации Туркменистана в рамках Совместного комитета «Туркменистан – Европейский Союз», формата «Европейский Союз – Центральная Азия», Межпарламентского диалога «Туркменистан – Европейский Союз», форума «ЕС – Центральная Азия» по устойчивой взаимосвязанности.

Отмечая важность задач по развитию торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и ЕС, Туркменистан намеревается продолжить разработку концепции Делового совета «Европейский Союз-Туркменистан» на основе ранее достигнутых договоренностей.

В целях продолжения сотрудничества с ЕС в области нефти и газа, электроэнергии и возобновляемых источников энергии, есть предложение провести регулярные консультации по вопросам энергетического сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом.

Также отмечается важность практического развития двусторонних и региональных отношений в области транспорта и связи, в связи с чем на рассмотрение руководства Туркменистана вынесены конкретные предложения на данном треке.

Подчеркнуто взаимодействие Туркменистана с Европейским Союзом в вопросах изменения климата, охраны окружающей среды и экологической безопасности. В данном контексте предложены конкретные шаги по интенсификации работы в вышеобозначенных сферах, в частности озвучена возможность проведения с европейскими партнерами научно-практической конференции, посвященной опыту Европейского Союза в использовании зеленой энергетики и водорода, а также сокращению выбросов метана.

Далее, отмечая, важное место в развитии взаимоотношений между Туркменистаном и ЕС культурно-гуманитарной сферы, предложено проведение ряда мероприятий, нацеленных на укрепление диалога в этом направлении.

Наряду с этим есть предложения по укреплению правовой базы отношений между Туркменистаном и Европейским Союзом.