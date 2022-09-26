|В МИД Армении отреагировали на трагедию в ижевской школе
|Пашинян на встрече с Макроном заговорил о необходимости направления международной наблюдательской миссии на армяно-азербайджанскую границу
|Армения не может позволить себе принять участие в учениях ОДКБ в Казахстане
|Джеки Спейер представила резолюцию о привлечении Азербайджана к ответственности за военные преступления
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Победители конкурса Koreez-2022 удостоились призов от Теаm Telecom Armenia
|Валери Буайе запустила кампанию в поддержку Армении
|Посольство Великобритании об азербайджанской агрессии: ВС должны быть выведены на позиции, на которых они находились до начала боевых действий
|В Севане откроется Технологический учебный центр при содействии Армянской федерации французского региона Овернь-Рона-Альпы
|Ереванский государственный камерный хор стал Лауреатом Фестиваля церковной музыки <Хайнувка>
|Туркменистан-Евросоюз: путь к плодотворному сотрудничеству
|Омбудсмен Арцаха рассказал бельгийским депутатам о военных преступлениях Азербайджана
|Армения завоевала 7 медалей на VI Европейской олимпиаде по информатике
|Экс-глава МИД Армении назвал неуместными оценки Минска касательно визита Нэнси Пелоси в Ереван
|Родители военнослужащих, пропавших без вести в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана, проводят акцию протеста у здания Минобороны Армении
|Армения и Испания видят необходимость в развитии двусторонних отношений
|Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом во Францию
|За последнюю неделю в Армении зарегистрирован 1 431 случай заражения коронавирусом и 4 летальных исхода
|Правительство Азербайджана запросило у ЕСПЧ по правам человека дополнительное время для предоставления полной информации об армянских военнопленных
|Сборная Армении по футболу опустилась на последнюю позицию в дивизионе В1 Лиги Наций
|В Армении идет подсчет голосов в советы старейшин ОМС
|Давид Бабаян встретился с конгрессменом Адамом Шиффом
|Фонд "Татоян": Азербайджанские военнослужащие отправили фото убитого армянского военнослужащего его жене в WhatsApp
|СНБ Армении и Минюст заверяют о непричастности к процессу передачи двух курдов Турции
|Глава МИД Армении на полях 77-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке провел ряд двусторонних встреч
|Глава МИД Беларуси: Визиты "западных ястребов" в страны ОДКБ не способствуют разрешению конфликтов
|Секретарь Совбеза Армении отбыл в США
|Грузия не подтверждает сообщений о закрытии границы с Россией
|Экс-глава Ванадзора обвиняется в злоупотребление должностными полномочиями и служебном подлоге
|Безадресная реакция международного сообщества - благодатная почва для новой агрессий Баку: Мирзоян
|Энтони Блинкен назвал хорошей встречу с Николом Пашиняном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Гарибашвили подтвердил Пашиняну готовность Грузии содействовать сохранению мира и стабильности в регионе
|ВС Азербайджанa предприняли попытку пройти в тыл армянской позиции
|Пашинян заявил Мишелю о необходимости четких оценок ЕС касательно немедленного вывода ВС Азербайджана с территории Армении
|Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность сохранением напряженности на армяно- азербайджанской границе
|Азербайджанский МИД взялся поучать посольство США в Армении
|В Москве прошла неформальная встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении
|В Баку сообщили о передаче Еревану еще шести тел армянских военнослужащих
|Мгер Григорян: Проводимая Азербайджаном агрессивная политика направлена на срыв усилий по установлению мира в регионе
|Амбарцум Матевосян представил представителю ООН последствия развязанной Азербайджаном широкомасштабной агрессии
|Посольство Франции рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в приграничные с Азербайджаном районы Армении
|Валерии Пекресс выразила поддержку территориальной целостности Армении
|Замглавы МИД Армении и Генсек ОДКБ обсудили меры по снижению напряженности на Южном Кавказе
|В Оттаве прошли первые армяно-канадские межмидовские политконсультации
|Решение Совета старейшин: Музей современного искусства переедет в новое здание
|Посольство США в РА рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Гегаркуник, Сюник, Тавуш, Арарат и Вайоц Дзор
|Мнение: Никол Пашинян вывел из игры всех, кто мог самостоятельно что-то изменить в пользу армян в ситуации с Азербайджаном
|Совет старейшин 44 голосами <за> избрал на должность вице-мэра Еревана Тиграна Авиняна
|Прекращены полномочия судьи Александра Азаряна в 2018 году освободившего Роберта Кочаряна из-под ареста
|Президент Туркменистана поздравил руководство Армении
|Министерство обороны Армении опровергло вражескую дезинформацию
|Сенатор Роберт Менендес призвал администрацию Байдена прекратить всю помощь Азербайджану в области безопасности
|Эксперты и политики прокоментировали на выступление премьера Армении в ГА ООН
|Фонд "Татоян" подчеркивает необходимость срочного международного вмешательства и сдерживания Азербайджана механизмами контроля
|Гарибашвили: Грузия готова стать центром для диалога между Арменией и Азербайджаном
|Противник обстрелял армянские позиции в направлении Гегаркуника
|Температура воздуха в Армении понизится на 4- 5 градусов
|Захарян рассматривает вопрос получения гражданства Армении
|Связь между Ираном и Арменией не должна подвергаться опасности - Президент ИРИ
|Читать больше
АрмИнфо.Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян и государственный министр Артак Бегларян провели встречу с делегацией во главе с членом Сената Бельгии, главой парламентской группы дружбы Бельгия-Армения Марком Демесмекером. Об этом на своей странице в Facebook написал Гегам Степанян.
В ходе встречи Степанян представил подробности о военных преступлениях Азербайджана, совершенных во время 44-дневной войны и после нее, широкомасштабных нарушениях прав человека в результате последовательного и систематического применения силы и угрозы силой со стороны АР, преступные действия направленные на нарушение нормальной жизни в Арцахе путем воспрепятствования работе инфраструктур. Омбудсмен подчеркнул, что все лица и структуры, заинтересованные в защите прав человека, должны отдавать приоритет повестке дня защиты прав народа Арцаха и признания права ее народа на самоопределение в сложившейся ситуации.
По его оценке, в сложившейся ситуации все лица и учреждения, заинтересованные в защите прав человека, должны выступить с повесткой признания права народа Арцаха на самоопределение.
В свою очередь Бегларян представил осуществляемую Азербайджаном политику этнической чистки в Арцахе и создавшуюся в результате этого ситуацию в сфере безопасности, подчеркнув необходимость практических действий со стороны международного сообщества в ответ на агрессивное поведение Азербайджана.
|В МИД Армении отреагировали на трагедию в ижевской школе
|Пашинян на встрече с Макроном заговорил о необходимости направления международной наблюдательской миссии на армяно-азербайджанскую границу
|Армения не может позволить себе принять участие в учениях ОДКБ в Казахстане
|Джеки Спейер представила резолюцию о привлечении Азербайджана к ответственности за военные преступления
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Победители конкурса Koreez-2022 удостоились призов от Теаm Telecom Armenia
|Валери Буайе запустила кампанию в поддержку Армении
|Посольство Великобритании об азербайджанской агрессии: ВС должны быть выведены на позиции, на которых они находились до начала боевых действий
|В Севане откроется Технологический учебный центр при содействии Армянской федерации французского региона Овернь-Рона-Альпы
|Ереванский государственный камерный хор стал Лауреатом Фестиваля церковной музыки <Хайнувка>
|Туркменистан-Евросоюз: путь к плодотворному сотрудничеству
|Омбудсмен Арцаха рассказал бельгийским депутатам о военных преступлениях Азербайджана
|Армения завоевала 7 медалей на VI Европейской олимпиаде по информатике
|Экс-глава МИД Армении назвал неуместными оценки Минска касательно визита Нэнси Пелоси в Ереван
|Родители военнослужащих, пропавших без вести в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана, проводят акцию протеста у здания Минобороны Армении
|Армения и Испания видят необходимость в развитии двусторонних отношений
|Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом во Францию
|За последнюю неделю в Армении зарегистрирован 1 431 случай заражения коронавирусом и 4 летальных исхода
|Правительство Азербайджана запросило у ЕСПЧ по правам человека дополнительное время для предоставления полной информации об армянских военнопленных
|Сборная Армении по футболу опустилась на последнюю позицию в дивизионе В1 Лиги Наций
|В Армении идет подсчет голосов в советы старейшин ОМС
|Давид Бабаян встретился с конгрессменом Адамом Шиффом
|Фонд "Татоян": Азербайджанские военнослужащие отправили фото убитого армянского военнослужащего его жене в WhatsApp
|СНБ Армении и Минюст заверяют о непричастности к процессу передачи двух курдов Турции
|Глава МИД Армении на полях 77-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке провел ряд двусторонних встреч
|Глава МИД Беларуси: Визиты "западных ястребов" в страны ОДКБ не способствуют разрешению конфликтов
|Секретарь Совбеза Армении отбыл в США
|Грузия не подтверждает сообщений о закрытии границы с Россией
|Экс-глава Ванадзора обвиняется в злоупотребление должностными полномочиями и служебном подлоге
|Безадресная реакция международного сообщества - благодатная почва для новой агрессий Баку: Мирзоян
|Энтони Блинкен назвал хорошей встречу с Николом Пашиняном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Гарибашвили подтвердил Пашиняну готовность Грузии содействовать сохранению мира и стабильности в регионе
|ВС Азербайджанa предприняли попытку пройти в тыл армянской позиции
|Пашинян заявил Мишелю о необходимости четких оценок ЕС касательно немедленного вывода ВС Азербайджана с территории Армении
|Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность сохранением напряженности на армяно- азербайджанской границе
|Азербайджанский МИД взялся поучать посольство США в Армении
|В Москве прошла неформальная встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении
|В Баку сообщили о передаче Еревану еще шести тел армянских военнослужащих
|Мгер Григорян: Проводимая Азербайджаном агрессивная политика направлена на срыв усилий по установлению мира в регионе
|Амбарцум Матевосян представил представителю ООН последствия развязанной Азербайджаном широкомасштабной агрессии
|Посольство Франции рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в приграничные с Азербайджаном районы Армении
|Валерии Пекресс выразила поддержку территориальной целостности Армении
|Замглавы МИД Армении и Генсек ОДКБ обсудили меры по снижению напряженности на Южном Кавказе
|В Оттаве прошли первые армяно-канадские межмидовские политконсультации
|Решение Совета старейшин: Музей современного искусства переедет в новое здание
|Посольство США в РА рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Гегаркуник, Сюник, Тавуш, Арарат и Вайоц Дзор
|Мнение: Никол Пашинян вывел из игры всех, кто мог самостоятельно что-то изменить в пользу армян в ситуации с Азербайджаном
|Совет старейшин 44 голосами <за> избрал на должность вице-мэра Еревана Тиграна Авиняна
|Прекращены полномочия судьи Александра Азаряна в 2018 году освободившего Роберта Кочаряна из-под ареста
|Президент Туркменистана поздравил руководство Армении
|Министерство обороны Армении опровергло вражескую дезинформацию
|Сенатор Роберт Менендес призвал администрацию Байдена прекратить всю помощь Азербайджану в области безопасности
|Эксперты и политики прокоментировали на выступление премьера Армении в ГА ООН
|Фонд "Татоян" подчеркивает необходимость срочного международного вмешательства и сдерживания Азербайджана механизмами контроля
|Гарибашвили: Грузия готова стать центром для диалога между Арменией и Азербайджаном
|Противник обстрелял армянские позиции в направлении Гегаркуника
|Температура воздуха в Армении понизится на 4- 5 градусов
|Захарян рассматривает вопрос получения гражданства Армении
|Связь между Ираном и Арменией не должна подвергаться опасности - Президент ИРИ
|Читать больше
|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
|Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
|Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
|Взгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространстве
|Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
|Читать больше
|Сасна Црер и антивоенное движение «Ковчег» Михаила Ходорковского провели в Ереване антироссийскую акцию протеста
|Родные погибших военнослужащих выкинули цветы, возложенные на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении
|В Госдуме России отреагировали на митинг в Ереване с требованием выхода из ОДКБ
|МО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксировано
|Маркедонов о визите Пелоси в Ереван: Не нужно искать под кроватью очередной призрак "цветной революции"
|Ненси Пелоси посетит Армению, чтобы поддержать страну в смертельной схватке с Азербайджаном
|Мария Захарова резко осадила армянского журналиста
|Украинский певец Макс Барских отменил концерт в Баку по причине совершенной Азербайджаном агрессии в Армении
|Эксперт: Стихийный ночной митинг граждан удивил не только Никола, но и оппозицию
|Сидоров об обращении Армении: О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ речи не идет
|Рубен Варданян переходит Рубикон и уходит в политику
|Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
|Военная делегация Ирана посещает Карабах
|Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
|Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль