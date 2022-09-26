Понедельник, 26 Сентября 2022 15:16

АрмИнфо.Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян и государственный министр Артак Бегларян провели встречу с делегацией во главе с членом Сената Бельгии, главой парламентской группы дружбы Бельгия-Армения Марком Демесмекером. Об этом на своей странице в Facebook написал Гегам Степанян.

В ходе встречи Степанян представил подробности о военных преступлениях Азербайджана, совершенных во время 44-дневной войны и после нее, широкомасштабных нарушениях прав человека в результате последовательного и систематического применения силы и угрозы силой со стороны АР, преступные действия направленные на нарушение нормальной жизни в Арцахе путем воспрепятствования работе инфраструктур. Омбудсмен подчеркнул, что все лица и структуры, заинтересованные в защите прав человека, должны отдавать приоритет повестке дня защиты прав народа Арцаха и признания права ее народа на самоопределение в сложившейся ситуации.

По его оценке, в сложившейся ситуации все лица и учреждения, заинтересованные в защите прав человека, должны выступить с повесткой признания права народа Арцаха на самоопределение.

В свою очередь Бегларян представил осуществляемую Азербайджаном политику этнической чистки в Арцахе и создавшуюся в результате этого ситуацию в сфере безопасности, подчеркнув необходимость практических действий со стороны международного сообщества в ответ на агрессивное поведение Азербайджана.