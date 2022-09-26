Понедельник, 26 Сентября 2022 15:06

АрмИнфо. На VI Олимпиаде по информатике Европы, которая состоялась в онлайн-режиме с 19 по 25 сентября, Армения завоевала 7 медалей, из коих 1 золотую, 3 - серебряных и 3 - бронзовых.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, армянская команда состояла из 8 участников (учащихся 8-9 классов): Гагик Геворгян, Алекс Григорян (Колледж <Квант>), Ален Газарян, Мартин Хачатрян, Цовак Егорян, Сергей Амбарцумян, Мгер

Калашян (Физико-математическая школа), Александр Газарян (Школа <Усум>). Командой руководили преподаватель факультета информатики и прикладной математики Ереванского государственного университета (ЕГУ) Армен Андреасян, студенты Самвел Андреасян и Гамлет Микаелян.

В общей сложности в Олимпиаде приняли участие 172 учащихся из 32 стран.

Напомним, что в 2021 году команда Армении, состоящая из 5 учащихся, на Олимпиаде по информатике Европы удостоилась 1 серебряной и 1 бронзовой медалей.