Понедельник, 26 Сентября 2022 14:41

АрмИнфо. Экс-глава МИД Армении Зограб Мнацаканян отреагировал на оценки главы МИД Беларуси Владимира Макея относительно визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению.

"Похоже, у главы МИД Беларуси есть мнение о визите спикера Нэнси Пелоси в Армению. Не хорошо и неуместно. У Армении масса возражений по поводу излишней сердечности Беларуси с Азербайджаном, часто в ущерб нам", - написал Мнацаканян в своем микроблоге в Твиттер.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Владимир Макей отвечая на вопрос о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению, в частности сказал: "Я считаю, что визит такого рода "ястребов", которые рядятся в тогу миротворца, ничего хорошего не несет. Достаточно вспомнить лишь ее визит на Тайвань, после чего произошло резкое обострение ситуации в регионе. Что касается ОДКБ, то я лично глубоко убежден, что нам не нужно полагаться на каких-либо миротворцев со стороны. Те люди, которые приехали, в частности в Ереван, абсолютно не заинтересованы в том, чтобы наша организация существовала эффективно". Макей заверил, что подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением.