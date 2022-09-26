Понедельник, 26 Сентября 2022 14:39

АрмИнфо.Родители военнослужащих, пропавших без вести в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана в отношении суверенных территорий РА 13-15 сентября, проводят акцию протеста у здания Минобороны Армении. Они требуют предоставить информацию об их детях.

Так, отец одного из военнослужащих Сержик Казарян в беседе с журналистами заявил, что уже в течение 13 дней ничего не знает о сыне, в последний раз он выходил на связь утром 13 сентября.

Он обратился к премьер-министру РА Николу Пашиняну и министру обороны РА Сурену Папикяну с вопросом, какие меры предпринимаются для выяснения судьбы их детей?

"Вот уже 13 дней там находятся раненые военнослужащие и тела погибших. Вы ничего не сделали, чтобы хотя бы раненых вовремя вывести. Сейчас дети были бы спасены. Речь идет о Верхней Шорже, где у нас были жертвы и раненые. Этот участок перешел под контроль Азербайджана. Никаких поисковых работ там не проводится", - отметил он.

При этом он выразил изумление безразличие государства к судьбе их детей, которые отдают долг Родине.

Отец другого военнослужащего Самвела Антаняна Айк Антанян сообщил, что его сын был призван на военную службу два месяца назад. Он потерял связь с сыном 15 сентября, до этого его отправили на инженерные работы в направлении Неркин Ханд, службу проходил в Капане.

"Никто не дает внятных объяснений, ничего не делается. Я уже прошел все инстанции, никаких новостей о моем сыне нет", - отметил он, добавив, что им даже не предоставляют возможность участвовать в поисковых работах, которые проводятся местные лесничими. Аргументируется это тем, что не предоставляется возможным участие родителей, так как они не знают местности.

Отметим, что власти Армении до сих пор не дали внятных данных о том, сколько человек считается пропавшими без вести, сколько пленными в результате азербайджанской агрессии 13-15 сентября. По данным правозащитников, в азербайджанском плену в результате последней агрессии могут находиться до 20 военнопленных. Добавим также, что многие военнопленные, которые были ранены и попали в азербайджанский плен, затем были убиты ВС Азербайджана. По меньшей мере, тела двух живых военнослужащих, живыми попавшие в плен, изувеченные были переданы армянской стороне.