Понедельник, 26 Сентября 2022 14:39

АрмИнфо. Армения и Испания видят необходимость в развитии двусторонних отношений по разным направлениям. Об этом было заявлено по итогам встречи министра территориального управления и инфраструктур РА Гнела Саносяна с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Испании Маркосом Гомесом Мартинесом.

Согласно сообщению Министерства территориального управления и инфраструктур, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Отметив важность сотрудничества между армянскими и испанскими городами, Гнел Саносян придал важность организации стабильной авиационной связи между Арменией и Испанией.

По данным Статкомитета, внешнеторговый оборот между Арменией и Испанией в январе-июле 2022г. возрос на 94%, обеспечив объем в $43.5 млн. При этом экспорт продемонстрировал спад на 46,1% до $1.8 млн., при росте импорта в 2.2 раза до $41.7 млн.