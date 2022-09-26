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 Понедельник, 26 Сентября 2022 14:39
Алина Оганесян

Армения и Испания видят необходимость в развитии двусторонних отношений

Армения и Испания видят необходимость в развитии двусторонних отношений

АрмИнфо. Армения и Испания видят необходимость в развитии двусторонних отношений по разным направлениям. Об этом было заявлено по итогам встречи министра территориального управления и инфраструктур РА Гнела Саносяна  с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Испании  Маркосом Гомесом Мартинесом.

Согласно сообщению Министерства территориального управления и инфраструктур, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Отметив важность сотрудничества между армянскими и испанскими городами, Гнел Саносян придал важность организации стабильной авиационной связи между Арменией и Испанией.

По данным Статкомитета, внешнеторговый оборот между Арменией и Испанией в январе-июле 2022г. возрос на 94%, обеспечив объем в $43.5 млн. При этом экспорт продемонстрировал спад  на 46,1% до $1.8 млн., при росте импорта в 2.2 раза до $41.7 млн. 

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