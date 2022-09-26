Понедельник, 26 Сентября 2022 14:36

АрмИнфо.В период с 19 по 25 сентября в Армении было проведено 5 523 теста на коронавирус, из коих зарегистрирован 1 431 случай заражения (недельный спад на 33,2%), выздоровело - 2 133 (спад на 15,6%), скончалось - 4 (вместо 10 неделей ранее).

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, фактическое лечение получает 2 307 пациентов, что ниже недельного показателя на 23,5%.

В общей сложности, в стране было проведено 3 210 961 тест, из коих боле 442 875 случаев заражения, число выздоровевших достигло 430 192, летальных исходов - 8 683.

При этом, за последнюю неделю полностью вакцинировалось от коронавируса 1 024 623 человека, что на 0,1% выше показателя недельной давности.

Согласно источнику, по положению на 25 сентября с.г. в общей сложности в стране получили 2 254 914 доз антиковидной вакцины, из коих первым компонентом вакцинировалось 1 149 318 человек. Число ревакцинированных граждан за последнюю неделю выросло на 3%, достигнув 75 597.

Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм), Phizer (американского производства) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.