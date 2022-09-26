Понедельник, 26 Сентября 2022 11:57

АрмИнфо. 24 сентября, на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна, в 5-м туре дивизиона В группы 1 <Лиги Наций> встретились сборные по футболу Армении и Украины.

Встреча завершилась победой гостей, которые обыграли армянскую сборную с разгромным результатом в 5:0.

Первый тайм окончился счетом 1:0 в пользу <сине-желтых>. Однако во 2 тайме украинская сборная разбила все надежды армянских болельщиков, забив 4 гола в ворота команды Хоакина Капарроса.

В частности голами отличились Александр Зубков (57') Артем Довбик (69', 84') и Данил Игнатенко (81').

В результате, Сборная Армении в дивизионе В группы 1, набрав 3 очка в пяти матчах, опустилась на последнюю позицию. Украина находится на первом месте с 10 очками.

Отметим, что на игру со Сборной Украины в армянскую сборную были заявлены Юрченко, Маргарян, Чалышир, Мкоян, Амбарцумян, Дашян, Бичахчян, Григорян, Байрамян, Барсегян, Селараян. Тренер - Хоакин Капаррос.

В украинскую: Лунин, Забарный, Кривцов, Качараба, Тымчик, Сидорчук, Игнатенко, Миколенко, Зубков, Яремчук, Цыганков. Тренер - Александр Петраков.

Напомним, что 27 сентября подопечные Хоакина Капарроса проведут последний матч в Лиге Наций - в Дублине со сборной Ирландии.